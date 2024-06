Leegstandsverordening in Utrecht werpt vruchten af; 167 woningen in gebruik

Woningeigenaren zijn sinds vorig jaar verplicht melding te doen als een woning langer dan zes maanden leegstaat. Wie dit niet doet, riskeert een boete. De eerste effecten van deze Leegstandsverordening zijn nu bekend.

De gemeente besloot vorig jaar leegstand in Utrecht harder aan te pakken, door een zogenoemde Leegstandsverordening in te voeren. Als een woning langer dan zes maanden leegstaat, moet een eigenaar dat melden. Als een eigenaar dat niet doet, kan diegene een boete krijgen. Na de melding gaan de gemeente en de woningeigenaar in gesprek om de woning zo snel mogelijk weer in gebruik te nemen.

De eerste controle na invoering van deze maatregel is nu uitgevoerd. De gemeente heeft naar ruim 2.600 woningen die bijna zes maanden leegstaan een waarschuwingsbrief gestuurd. Het gaat dan om woningen waar niemand is ingeschreven. Daarop kreeg de gemeente 700 reacties van woningeigenaren. Op dit moment zijn er 413 officiële meldingen binnengekomen en 68 leegstandgesprekken gevoerd.

Redenen leegstand

Uit de meldingen komt naar voren dat de meest voorkomende reden voor leegstand een verbouwing is. Bewoners worden dan ondergebracht in zogenaamde ‘logeerwoningen’, waar zij zich niet hoeven in te schrijven. Daardoor staan deze logeerwoningen op papier leeg. Er blijkt ook veel leegstand bij zorginstellingen. Het gaat dan om Utrechters in een kwetsbare positie, meestal dak- of thuisloos, met een urgente woonvraag die op een tijdelijk adres verblijven.

Tekst loopt verder onder grafiek



Andere redenen zijn langlopende scheidingen en erfenissen. Maar het is ook voorgekomen dat adressen en huisnummers niet meer bestaan, mensen die een tweede woning bezitten waar zij niet ingeschreven staan maar wel verblijven of mensen die niet ingeschreven zijn op het adres waar zij wonen. Dat laatste komt voor bij woon-zorgwoningen en studenten. Inmiddels staan 167 woningen, die in november 2023 nog leegstonden, op dit moment niet meer leeg.