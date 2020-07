Meer woningen te koop en verkocht in Utrecht

Er staan meer woningen te koop in Utrecht en er worden een hoop huizen gekocht. De coronacrisis zorgt voor een hoop verschuivingen op de woningmarkt. Het lijkt erop dat veel mensen nu snel hun huis willen verkopen uit angst dat de prijzen gaan dalen.

Het was alweer een paar jaar geleden maar er staan nu meer dan duizend woningen te koop in de stad. Dat staat in de vandaag verschenen kwartaalrapportage Sprekende Cijfers Woningmarkten van Molenbeek Makelaars. Ook blijkt dat er veel meer huizen gekocht worden.

Sinds de start van de intelligente lockdown worden in Utrecht meer woningen te koop gezet dan in 2019. Volgens de makelaars denken veel woningeigenaren dat dit het juiste moment is om te verkopen, om zo eventuele prijsdalingen en een slechtere verkoopbaarheid voor te zijn. De coronacrisis speelt hier een rol in.

Veel woning verkopen

Door deze extra aanwas van aanbod krijgen meer woningzoekers de mogelijkheid om in de Domstad tot aankoop over te gaan en hier maken ze gretig gebruik van. Deze zoekers laten zich niet afschrikken door de toegenomen onzekerheid, maar zien dit juist als motivatie om zo snel mogelijk een woning te kopen. In totaal wisselden dit kwartaal 1.440 woningen van eigenaar, dit is het hoogste aantal verkopen sinds eind 2017.

Prijsklasse

Naast de bestaande bouw is het nieuwbouwaanbod ook ruimschoots toegenomen. Een aanzienlijk deel hiervan wordt gevormd door het project de Nieuwe Defensie, waarmee 167 woningen worden gerealiseerd in de Merwedekanaalzone. Die huizen zijn echter niet door iedereen te betalen, maar de makelaars merken wel op dat er doorstroming kan plaatsvinden. Waardoor huizen in lagere prijsklassen dus weer beschikbaar worden.

Overigens heeft de aanbodtoename vrijwel volledig plaatsgevonden in de hogere prijsklassen, bij woningen met een vraagprijs lager dan 350.000 is er nauwelijks sprake van meer aanbod. De grotere beschikbaarheid van duurdere woningen resulteert in een sterkere toename van de gemiddelde verkoopprijs. Afgelopen kwartaal betaalden kopers in Utrecht gemiddeld € 389.000.