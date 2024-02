Meerderheid studenten in rode flat Tuindorp-West stemt in met renovatie en tijdelijke verhuizing

Ruim 70 procent van de bewoners van de rode flat van het studentencomplex Tuindorp-West heeft ingestemd met de renovatiesplannen van SSH. Dat gebeurde na een “draagvlakperiode” van drie maanden, meldt de woningcorporatie. De plannen moesten door 70 procent worden goedgekeurd, anders moest SSH terug naar de tekentafel.

In oktober kondigde SSH aan dat de drie flats van het studentencomplex Tuindorp-West aan de Van Lieflandlaan in Utrecht een grondige renovatie staan te wachten. In drie rondes verspreid over drie jaar worden de gebouwen onder handen genomen. Dat betekent dat de honderden bewoners tijdelijk ergens anders onderdak moeten krijgen. De rode flat is als eerste aan de beurt.

De bewoners werden afgelopen herfst overvallen door het nieuws dat ze tijdelijk zouden moeten verhuizen. “Het leeft bij iedereen in de flat”, vertelde Jona van Vreedendaal toen, een van de bewoners van de rode flat. “Men maakt zich zorgen. Krijgt iedereen wel op tijd een andere woning? Wij hebben afgelopen weekend nog een nieuwe huisgenoot gekregen, die begrijpt dat hij nu over een paar maanden weer naar iets nieuws op zoek moet.”

Keukentafelgesprekken

Na de aankondiging van de renovatie organiseerde SSH vier informatieavonden, zegt Eddy Isidora van SSH. “We kregen hier waardevolle feedback op onze renovatie- en herhuisvestingsplannen.” Vervolgens zegt SSH hierna opnieuw gesproken te hebben met de bewoners van de rode flat, gewoon bij ze aan de keukentafel. “We merkten dat veel bewoners positief tegen de plannen aankeken, maar met praktische of persoonlijke vragen zaten.”

Eerder zei bewoner Jona al dat het geen verrassing dat SSH de flat wilde verduurzamen, maar dat ze ervoor zouden moeten verhuizen wel. “Het zou veel beter zijn geweest als ze ons eerder in het proces hadden meegenomen”, zei hij. “Nu kregen we ineens een mail met de vraag of we over een paar maanden willen verhuizen.”

Zelf kiezen

Na deze zogenoemde draagvlakmeting is er niet alleen groen licht vanuit de bewoners voor de renovatieplannen, maar ook voor het sociaal plan van SSH. Hierin staat uitgelegd wat SSH allemaal wil gaan doen aan de flat en hoe de studentenhuisvester ervoor wil zorgen dat de bewoners niet op straat komen te staan. In het kort komt het erop neer dat ze allemaal voorrang krijgen op een andere woning van SSH.

“Bewoners van de rode flat kunnen zelf kiezen op wat voor manier ze geherhuisvest worden”, schrijft de verhuurder. “De SSH neemt hier ruim 8 maanden de tijd voor.”

De renovatie van de rode flat start in november dit jaar. Op 15 oktober moeten de laatste sleutels worden ingeleverd. Dan zal de rode flat een jaar onbewoond blijven.