Mitros wil 75 procent sociale huur en 25 procent sociale middenhuur aan ABC-straat in Utrecht

De bouwenvelop voor de woningen aan de voormalige Victaslocatie aan de ABC-straat in Utrecht is vastgesteld. Woningcorporatie Mitros is van plan woningen te bouwen waarvan 75 procent sociale huur is.



Mitros kocht de panden aan de ABC-straat op nadat de voormalige eigenaar, Stichting Victas, failliet ging. In het bericht van oktober vorig jaar was nog te lezen dat er plannen waren voor 90 procent sociale huur. Dat is nu dus veranderd. De overige 25 procent wordt ‘sociale middenhuur’. Dit zijn woningen die worden toegewezen aan huurders met (lagere) middeninkomens.

Lopend huurcontract

Ook biedt het project aan de ABC-straat mogelijkheden tot de versnelling van het project van Mitros aan de Lomanlaan. Hier bestaan plannen voor sloop en nieuwbouw van de panden, maar dat moet nu nog wachten vanwege een lopend huurcontract met de stichting Veste dat loopt tot 2028 . Deze stichting biedt hulp aan (jong) volwassenen met een vorm van autisme.

Nu de corporatie een vervangende locatie kan regelen, zoals die aan de ABC-straat, ziet het ernaar uit dat de bouwplannen voor het project aan de Lomanlaan versnellen met zes jaar. Stichting Veste is bereid te vertrekken en krijgt op de nieuwe locatie tijdelijk 18 woningen meer dan in het latere plan.

Omgevingsvergunning

De stichting Veste krijgt in totaal 104 woningen, waarvan 70 sociale huurwoningen en 34 onzelfstandige woningen. Na 2028 verandert dat naar een totaal van 86 woningen, waarvan 64 sociale huurwoningen en 22 sociale huurwoningen voor middeninkomens.

Voor het zover is, moet Mitros nog werken aan de plannen voor de transformatie van de panden aan de ABC-straat en een aanvraag voor de omgevingsvergunning indienen. Zodra die ingediend en gepubliceerd is, kunnen omwonenden reageren op de plannen.