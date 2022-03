Na plek voor honderden tijdelijke woningen in Hoograven, onderzoekt gemeente Utrecht ook andere locaties

Na de plek voor honderden tijdelijke woningen in Hoograven heeft de gemeente Utrecht nog meer mogelijke locaties voor tijdelijke huizen gevonden. In Leidsche Rijn, Noord-West, Oost, Overvecht en Zuid ziet de gemeente kans om 450 tot 1100 tijdelijke woningen te bouwen. De komende paar maanden onderzoekt de gemeente of dit ook daadwerkelijk kan op die plekken.

De gemeente heeft onder meer P+R Overvecht op het oog als een van de mogelijke locaties. Dat geldt ook voor het bedrijventerrein Wetering-Zuid in Leidsche Rijn en bijvoorbeeld Tussen de Rails, de driehoek in Lunetten tussen twee sporen en de A27.

Volgens de gemeente zoeken veel mensen in Utrecht een zelfstandige woning, ‘zoals mensen die vanuit een maatschappelijke opvanglocatie of beschermd wonen-project een stap willen zetten naar zelfstandigheid, studenten, statushouders, mensen die al lang op woonwachtlijsten staan, kwetsbare jongvolwassenen en mensen die met spoed een woning nodig hebben, bijvoorbeeld als zij net gescheiden zijn’.

‘Basis van het bestaan’

De komende jaren, tot 2025, wordt er geschat dat er elk jaar 700 tot 1.050 tijdelijke woningen nodig zijn. “Het hebben van een dak boven je hoofd vormt de basis van het bestaan”, zegt wethouder Kees Diepeveen. “Vanuit solidariteit met alle inwoners van Utrecht heeft het onze prioriteit om te zorgen voor voldoende woningen in de stad. Hiervoor zullen we ons maximaal inspannen.”

“Bovenop de 300-550 woningen die op het Befu-terrein en de Pagelaan worden gerealiseerd, maakt dit dat we in totaal zicht hebben op het realiseren van 750-1650 woningen”, zegt wethouder Klaas Verschuure. “Hiermee hebben we de basis gelegd voor de realisatie van een substantieel aantal tijdelijke woningen.”

Stadsnomaden

Op het Befu-terrein in Hoograven, een van de locaties voor de tijdelijke woningen, wonen nu ongeveer vijftien mensen. Stadsnomaden worden ze genoemd. DUIC kreeg begin dit jaar een rondleiding van een van de bewoners. In caravans, campers en zelfgebouwde huisjes wonen ze gezamenlijk en zorgen ze volledig voor hun eigen voorzieningen.

Op het terrein vestigde in 1957 de Betonmortel Fabriek Utrecht. In 2003 kocht de gemeente de grond aan en sindsdien passeerden verschillende plannen voor het terrein de revue. Een paar jaar geleden werd het plan gemaakt om woningen op het terrein te bouwen, maar omdat het zo dicht langs de snelweg ligt, kan dit niet zonder een flink geluidsscherm.

Dat scherm is weer afhankelijk van de verbreding van de ring Utrecht en daar wordt al jaren over gesteggeld. Een paar maanden geleden bedacht de gemeente daarom om er tijdelijke woningen te bouwen, voor een periode van maximaal tien jaar. Voor tijdelijke woningen gelden namelijk minder strenge regels. Daarvoor moeten de stadsnomaden wel wijken.

