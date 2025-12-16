Plan voor Archimedeskwartier in Utrecht klaar; raad beslist begin 2026

Gemeente Utrecht, omwonenden en ontwikkelaar zijn het eens over de hoofdlijnen van het plan voor het Archimedeskwartier; een nieuwe buurt vlakbij het Science Park. Het Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) van de wijk in Utrecht-Oost ligt bij de gemeenteraad. Begin 2026 wordt een beslissing genomen over het voorstel.

Op de locatie van het voormalige onderwijsgebouw aan de Archimedeslaan 16 komt een nieuw woongebied met circa 1.600 woningen. Daarvan zijn 600 studentenwoningen, beheerd door Stichting Studenthuisvesting (SSH). De overige 1.000 woningen bestaan uit 40 procent middenhuur, 30 procent sociale huur en 30 procent vrije sector.

De buurt krijgt daarnaast een supermarkt, horeca en een gezondheidscentrum met onder meer een huisarts, fysiotherapeut en apotheek. In de gebouwen komen gezamenlijke ruimtes en fietsenstallingen.

Het Archimedeskwartier wordt groen en autoluw ingericht, met speelplekken en ontmoetingsruimtes. Voor het beperkte autoverkeer worden twee openbare parkeergarages aangelegd.

Tussen de gebouwen komt een wadi voor natuurlijke waterafvoer. Langs de Rijnsweerdse Wetering worden waar mogelijk natuurvriendelijke oevers aangelegd, met ruimte voor planten en dieren.

Vervolg

Het Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) is tot stand gekomen in samenwerking tussen de gemeente Utrecht, ontwikkelaar KondorWessels Projecten (KWP) en diverse partners. In het plan staat wat er in een gebied mag en moet gebeuren op stedenbouwkundig niveau. Bewoners en belanghebbenden hadden inbreng via het participatieprogramma Samen Stad Maken.

Naar verwachting besluit de gemeenteraad begin 2026 over de goedkeuring van het plan. De bouw kan waarschijnlijk in 2027 starten. De gebouwen worden dan in fases opgeleverd.