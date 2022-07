Woningen, supermarkt en horeca; zo komt het nieuwe Archimedeskwartier in Utrecht eruit te zien

De plannen voor de herontwikkeling van de leegstaande panden aan de Archimedeslaan beginnen vorm te krijgen. In een update laat de gemeente weten dat er samen met ontwikkelaar Kondor-Wessels Projecten stappen zijn gezet en dat uitvoering dichterbij komt. Nieuwe artist-impressions geven een beeld van het toekomstige ‘Archimedeskwartier’, met ruimte voor woningen, een supermarkt, horeca en zorg.

Volgens de site van KondorWessels Projecten moet in het Archimedeskwartier ruimte komen voor ‘duurzaam hoogstedelijk wonen’, met een groene en autoluwe omgeving waarin ‘de voetganger, fietser en natuur centraal staat’. Naast woonruimte komt er een supermarkt, een kleinschalige horecagelegenheid, zorgvoorzieningen en parkeergarages. Ook wordt de waterloop van de Kromme Rijn doorgetrokken, zodat er ruimte komt voor recreatie aan het water.

Buurtbewoners zijn in een wijkbericht op de hoogte gebracht over de stand van zaken met betrekking tot de plannen van het Archimedeskwartier. In september is er een bijeenkomst, waarin buurtbewoners verder ingelicht worden. Hier vertelt de gemeente over de voortgang in de afgelopen jaren en wat er gedaan is met de feedback en suggesties van bewoners uit een eerdere bijeenkomst in 2018. Ook gaat de gemeente in op een mogelijke tijdelijke invulling van de gebouwen.

De gebouwen aan de Archimedeslaan 16 staan sinds 2019 leeg. Toen vertrokken de laatste 90 studenten die een kamer huurden bij Stichting Tijdelijk Wonen (STW). Die had de panden sinds 2010 in beheer en realiseerde er woonruimte voor bijna 400 studenten. Nu staan de panden dus al drie jaar leeg. De plannen voor de woningbouw liepen meermaals vertraging op, door problemen met vergunningen vanwege de stikstofcrisis.