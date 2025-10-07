Bouw Archimedeskwartier in Utrecht weer een stap dichterbij

Het Archimedeskwartier, een nieuwe buurt in Utrecht-Oost, krijgt 600 studentenwoningen die onder toezicht komen te staan van Stichting Studenthuisvesting (SSH). SSH heeft een overeenkomst met de vastgoedontwikkelaar getekend waardoor de wijk, die in totaal 1.600 woningen gaat tellen, weer een stap dichter bij de bouw is. Naar verwachting gebeurt dit in 2027.

(KondorWessels Projecten) KWP laat weten dat de samenwerking met SSH voor de 600 studentenwoningen een ‘belangrijke stap is richting de realisatie van een substantieel aantal nieuwe studentenwoningen’. Naast de 600 studentenwoningen komen er nog zo’n 1.000 andere woningen. Het gaat hierbij om sociale huurwoningen, middenhuur en koop- en huurappartementen in de vrije sector. Het Archimedeskwartier moet een groene, autoluwe buurt worden waar ‘voorzieningen zoals een supermarkt, zorg en horeca dichtbij huis’ zullen zijn.

Voormalig schoolgebouw

Het pand aan de Archimedeslaan 16 diende tot 2007 als schoolgebouw van de Hogeschool Utrecht, en heeft in de jaren daarna verschillende (tijdelijke) huurders en krakers gehad. Het bekendste voorbeeld is HAL16, een culturele broedplek en club, die door de verhuurder van destijds voor de rechter was gesleept vanwege een betalingsachterstand van meer dan 80.000 euro en het veroorzaken van overlast bij omwonenden.

Sinds 2020 is de grond in handen van vastgoedontwikkelaar KondorWessels Projecten (KWP), maar de plannen om 1.600 woningen te realiseren op de plek van het oude schoolgebouw, kwamen maar niet van de grond. Dit kwam mede doordat het lange tijd onduidelijk was of een geluidswal bij het knooppunt Rijnsweerd weggehaald zou worden of niet. Ook nadat KWP het terrein opkocht vonden er meerdere kraakacties plaats, en werd het terrein vorig jaar nog landelijk nieuws toen er een illegale rave plaatsvond na afloop van de Rave voor de Rafelranden.

De afgelopen jaren is het pand en het terrein gebruikt voor oefeningen van politie, douane en commando’s. Momenteel is de vastgoedontwikkelaar in gesprek met de gemeente Utrecht over de bouwplannen, waarbij het omgevingsplan komend jaar gedeeld zal worden. De sloop van het huidige pand staat eveneens komend jaar gepland. In 2027 wordt er pas gestart met de bouw; twee jaar later dan volgens de originele planning.