SSH wil 800 tot 900 nieuwe studentenkamers bouwen op Utrecht Science Park

De Stichting Studenten Huisvesting (SSH) wil 800 tot 900 nieuwe studentenwoningen bouwen op het Utrecht Science Park. Het college van B&W heeft nu de zogenoemde bouwenvelop vastgesteld, waarmee de komst van het complex, High Five, een stap dichterbij is gekomen.

In High Five moeten zelfstandige studentenkamers en studentenkamers met gedeelde voorzieningen komen. Ook komen er kamers voor mindervaliden studenten. Op de begane grond is plaats voor voorzieningen zoals horeca en studieruimten. De studentenwoningen moeten komen aan de Cambridgelaan, tussen de studentencomplexen Johanna en Cambridgelaan.

Het complex gaat bestaan uit twee wooncomplexen die verbonden zijn door het onderste deel van het gebouw. De gebouwen worden ongeveer 74 meter hoog. Omdat het het vijfde studentencomplex op het Utrecht Science Park is, krijgt het de naam High Five.

Nieuwe visie

De plannen sluiten volgens het college aan bij de nieuwe visie voor het Utrecht Science Park, die nu ter inzage ligt. In het zogenoemde ambitiedocument staat dat in het gebied ten zuiden van de Cambridgelaan ruimte is voor versterking van de woonfunctie rondom bestaande wooncomplexen.

“Het is mooi dat High Five weer een stap dichterbij is gekomen. De druk op de Utrechtse woningmarkt is ook voor studenten erg hoog. SSH helpt met dit project om die druk te verminderen”, stelt wethouder Klaas Verschuure. “Bovendien zorgt het voor extra dynamiek en levendigheid in het Utrecht Science Park. Als er meer mensen wonen, is het voor ondernemers (horeca en winkels) ook aantrekkelijk om zich daar te vestigen. Daarmee krijgen bewoners dagelijkse voorzieningen op ’10 minuten afstand’ binnen handbereik.”