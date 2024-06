Tekort studentenhuisvesting in Utrecht opgelopen naar ruim 6000 woningen

Het tekort aan studentenhuisvesting is vorig jaar opgelopen tot 6000 woningen. Het jaar ervoor was dit nog 5300. Een oplossing is ook niet snel gevonden, want het tekort kan nog oplopen tot 10.000 studentenwoningen in 2030. Dat laat de gemeente Utrecht weten.

Dit jaar zullen er zo’n 200 studentenwoningen worden opgeleverd, maar dat is bij lange na niet genoeg om het tekort in te lopen. Dat groeit gestaag door. De komende jaren wordt er wel meer gebouwd. De gemeente heeft nu zicht op plannen waarbij er tot 2030 in totaal 4000 huizen voor studenten gebouwd zullen worden. De ambitie is om nog eens minstens 1300 woningen te bouwen voor 2030.

Kamer met gedeelte faciliteiten of studio

Vorig jaar werd het Actieplan studentenhuisvesting gepresenteerd. Daarin werd onder meer aangekondigd dat de grondprijs omlaag gaat, als een ontwikkelaar studentenkamers ergens wil bouwen. Studentenkamers – waar meerdere studenten faciliteiten delen – zijn ten opzichte van zelfstandige woningen financieel lastiger te realiseren.

In de cijfers is ook terug te zien dat er minder studenten in een kamer wonen met gedeelde faciliteiten, ten opzichte van een volledig eigen woning met eigen faciliteiten (studio). In 2023 woonde 66 procent op kamers, terwijl dat acht jaar geleden nog 80 procent was.

Doorstroming

De gemeente laat weten dat nu ook voor het eerst ook goed te zien is dat de doorstroming stokt. Voormalig studenten blijven langer in een studentenhuis wonen, omdat ze geen alternatief kunnen vinden om naartoe te verhuizen.

Verder valt op dat het aantal internationale studenten die in Utrecht wonen de afgelopen acht jaar verdriedubbeld is, naar 5100 in 2023. In totaal wonen er ongeveer 30.000 uitwonende studenten in de stad.