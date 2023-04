Vraag naar duizenden studentenwoningen in Utrecht; gemeente wil tekort wegwerken

Utrecht heeft op dit moment een tekort aan zo’n 5300 studentenwoningen. Daar moet wat aan gebeuren, meent de gemeente. Het doel is om dit tekort voor 2030 weg te werken. Er moeten vooral veel kamers bijkomen, waarbij studenten dus een huis en voorzieningen delen. Het college van B&W wil daarom de grondprijs gaan verlagen voor dit soort woningen.

Voor wie studeert in Utrecht, of studenten in zijn kenniskring heeft, komt het niet als een verrassing; er is een tekort aan woningen voor mbo’ers, hbo’ers en wo’ers. Op dit moment zou het om een tekort van ongeveer 5300 woningen gaan. Er liggen al plannen om voor 2030 in totaal 3500 woningen te bouwen, maar dat is dus niet genoeg. Daarom wil de gemeente maatregelen nemen om de extra benodigde 1800 woningen te realiseren. Overigens verwacht de gemeente ook nog eens een groei van het aantal studenten dat een woning zoekt, dus het is dan niet zo dat er helemaal geen tekort meer is.

Studentenkamers zijn populair bij studenten, maar voor ontwikkelaars financieel lastiger om te realiseren ten opzichte van zelfstandige woningen zoals studio’s. Er kan meer huur worden gevraagd aan iemand die in een studio wil wonen, dan aan kamerbewoners. Dat is een van de redenen dat er afgelopen drie jaar maar 200 studentenkamers zijn opgeleverd.

Om het voor ontwikkelaars makkelijker te maken om toch kamers te bouwen wil de gemeente de grondprijs verlagen als er kamers worden gemaakt. Deze kamers moeten dan wel een eigen douche en toilet hebben, dat is namelijk een grote wens van veel studenten. Ook wil de gemeente verplichten dat bij bouwprojecten voor studenten, ten minste de helft van de woningen uit kamerverhuur bestaat.

Minimale oppervlakte studentenwoning

In het actieplan staan verder maatregelen om de kwaliteit van woningen te waarborgen, zoals een minimum oppervlakte van 14 vierkante meter voor kamers en 19 vierkante meter voor zelfstandige woningen. Verder wil de stad woningdelen en hospitaverhuur stimuleren. Hospitaverhuur moet 400 extra onzelfstandige woningen opleveren. Eerder maakte de gemeente al bekend dat vanaf 1 juli – onder voorbehoud van een besluit van de gemeenteraad – geen vergunning meer nodig is om met maximaal drie personen een woning te delen. Nu geldt dat nog tot twee personen.

“De woningnood in Utrecht is hoog, dus ook studenten merken dat het lastig is om een kamer te vinden”, zegt wethouder Dennis de Vries. “Daarom nemen we op meerdere fronten maatregelen om meer woonruimte voor studenten te creëren. We richten daarbij vooral op kamers, omdat die goedkoper zijn voor studenten en omdat we merken dat veel studenten liever samen met huisgenoten dan alleen wonen. Wonen in een studentenhuis zorgt voor een leukere studententijd.”