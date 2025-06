Tekort studentenwoningen in Utrecht iets afgenomen, maar nog altijd zeer grote vraag

Het tekort aan studentenwoningen in Utrecht is iets afgenomen, maar de vraag blijft veel groter dan het aanbod. Was er voorheen een tekort van 6.000 woningen, nu is dat afgenomen tot 5.400. De gemiddelde zoektijd bedraagt nu 4,8 maanden.

De gemeente Utrecht laat jaarlijks weten hoe het ervoor staat op de markt voor studentenhuisvesting. Zoals elk jaar is een groot tekort aan studentenwoningen. Dat zal ook niet direct veranderen. Wel is er nu dus een afname te zien.

De reden achter de afname zijn niet met zekerheid te zeggen, zo laat de gemeente weten. Een mogelijke verklaring is de afname van het aantal internationale studenten in Utrecht (-500 studenten).

Er ligt wel een actieplan om het tekort aan woningen verder terug te dringen, er zijn ook daadwerkelijk verschillende bouwplannen. Een grote klapper is het High Five-complex op het Utrecht Science Park. Hier moeten 921 woningen komen. De verwachting is dat dit complex in 2026 opgeleverd gaat worden.

Andere grote projecten zijn Livingstondelaan met 569 woningen, De Kwekerij fase 4 met 400 woningen en Merwede fase 1 met 300 huizen. In totaal zijn er plannen voor bijna 4.000 nieuwe studentenwoningen, die moeten allemaal voor 2031 klaar zijn.