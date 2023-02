Tijdelijke woningbouw in Utrecht; seinen op groen voor 280 containerwoningen in Hoograven

De seinen staan op groen voor de komst van honderden containerwoningen naar Utrecht. De omgebouwde zeecontainers staan nu nog in de gemeente Diemen maar worden de komende maanden verscheept naar Hoograven. Aan de Pagelaan worden met de containers 280 woningen gebouwd voor jongeren. Het gaat om een tijdelijk project van maximaal tien jaar en is bedoeld om de acute woningnood tegen te gaan. Bewoners moeten overigens niet gevoelig zijn voor geluid, waarschuwt de gemeente al. Als alles volgens planning verloopt kunnen de bewoners in de loop van de zomer de woningen betrekken.

Wonen in een container, het klinkt dan wel niet zo aantrekkelijk maar als de metalen gevaartes eenmaal geïnstalleerd zijn, doet nog maar weinig denken aan de vroegere functie. De gemeente heeft meerdere plekken op het oog voor tijdelijke woningbouw. Zo moeten er vlakbij de Pagelaan, waar de containerwoningen komen, op het voormalige terrein Betonmortel Fabriek Utrecht (Befu) 135 tijdelijke huizen komen.

Verbreding snelweg

Maar waarom dan allemaal maar tijdelijk? Dat heeft allemaal te maken met de verbreding van de A12 en A27 rond Utrecht. De vertraging van de aanpak van de Ring Utrecht heeft ook serieuze gevolgen voor woningbouwprojecten in de stad. Er gelden namelijk eisen voor nieuwbouwprojecten zodat bewoners geen last hebben geluid uit de omgeving, en laat de snelweg rond Utrecht nou te veel geluid maken. Daar moet wat aan gedaan worden en dat staat ook in het ondertussen beruchte Tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht. Alleen is er sprake van jarenlange vertraging van dit plan, waarvoor ook een deel van het bos bij Amelisweerd moet verdwijnen. En omdat de aanpak van die snelwegen vertraagd is, is er ook vertraging voor de geluidsschermen. Daardoor is het voor ontwikkelaars nu ook nog niet rendabel om te bouwen op de Pagelaan en het Befu-terrein.

Ondertussen loopt het tekort aan woningen alleen maar op. Daarom kwam een paar jaar geleden het idee om er tijdelijke huizen te bouwen. Geluidseisen bij tijdelijke woningen zijn namelijk veel minder streng. Dat is ook de reden dat de gemeente aangeeft dat de huizen bedoeld zijn voor mensen die niet gevoelig zijn voor geluid, oftewel jongeren. Toch zijn er ook wel enige geluidsvoorschriften bij tijdelijke woningbouw. Om het leefbaar te houden worden de woningen bijvoorbeeld in een carré opgesteld, zodat de binnengevels zoveel mogelijk afgeschermd worden van het verkeerslawaai. Alle slaapkamers bevinden zich ook aan de stillere binnenzijde van het project.

Bouwbesluit

Verder worden er geluidschermen bij het gebouw geplaatst en extra binnendeuren gebruikt om het geluid zoveel mogelijk te dempen. Door alle maatregelen voldoet 84 procent van de woningen aan de streefwaarde van de gemeente, waarbij je in de slaapkamers niet meer dan 38 decibel te verdragen krijgt. Alle woningen voldoen aan de eisen van het zogeheten Bouwbesluit – landelijke regelgeving voor bouwwerken – waardoor het niveau binnen niet hoger wordt dan 43 decibel. Toch erkent de verhuurder ook dat het niet allemaal optimaal is, daarom is besloten dat huurders na maximaal vijf jaar weer moeten verhuizen.

De woningen die er komen zijn van Fairland Studios. Hoewel in de documentatie gesproken wordt over containerwoningen, en het ook daadwerkelijk oude zeecontainers zijn, spreekt de eigenaar liever van woonstudio’s. Martijn van Sluijters vertelt: “Sommigen ervaren toch nog een negatieve connotatie met het woord containerwoning, al is dat nergens meer voor nodig. Als de huizen straks gebouwd zijn, zie je er eigenlijk ook niks van terug. Alles wordt weggewerkt en het ziet er allemaal strak en netjes uit. Door het gebruik van zeecontainers zijn de woningen wel erg circulair en zeer sterk. De woonstudio’s staan nu nog in de gemeente Diemen waar ze uit elkaar gehaald worden en op transport gaan naar Utrecht. De binnenkant wordt volledig opgeknapt. Wat ons betreft kunnen ze dan over tien jaar weer naar de volgende plek in Nederland.”

Tekst loopt door onder afbeelding

Snelheid is belangrijk bij tijdelijke woningbouw, jarenlange trajecten moeten vermeden worden. Sluijters is te spreken over de medewerking van de gemeente Utrecht. Al valt er volgens hem altijd nog wel tijdwinst te behalen in het hele proces. “Wat vooral gierend snel gaat, is de bouw. In vier tot vijf maanden zetten we 280 woningen neer.”

27 vierkante meter

De woningen, zeecontainers of wel woonstudio’s, zijn bedoeld voor jongeren. Bewoners van tussen de 18 en 27 jaar. Dertig procent van de woningen wordt beschikbaar voor bijzondere doelgroepen zoals jongeren die uit de maatschappelijke opvang komen of statushouders. De overige zeventig procent worden regulier verhuurd aan studenten en starters. Er is volgens de ontwikkelaar bewust gekozen voor een gemengde groep, en niet alleen bijvoorbeeld studenten.

Alle woningen vallen in de sociale categorie en zullen niet duurder worden dan 808,06 euro. Dertig procent van de woningen is een stuk goedkoper, die vallen namelijk onder de zogenoemde kwaliteitskortingsgrens. Die staat dit jaar op 452,20 euro. De woningen worden gemeubileerd verhuurd, 260 huizen krijgen een oppervlakte van 27 vierkante meter en een twintigtal woningen worden 54 vierkante meter. Er komt ook nog een bijgebouw voor algemeen gebruik, veertig parkeerplaatsen voor auto’s en 350 stallingsmogelijkheden voor fietsers. Hoeveel de servicekosten zijn, kon de ontwikkelaar ons nog niet vertellen.

Befu-terrein

Vlakbij de Pagelaan ligt het Befu-terrein. Deze lap grond, in eigendom van de gemeente Utrecht, is ook zo’n locatie waar nog geen definitieve woningbouw kan plaatsvinden. Het terrein ligt al heel lang braak maar werd wel tijdelijk bewoond door krakers. Die vertrokken een paar weken geleden om plaats te maken voor tijdelijke woningen die ook hier gebouwd gaan worden. Hier moeten 135 tijdelijke huizen komen die verhuurd gaan worden door Mitros. Er komen 1-, 2- en 3-kamerwoningen. Ook hier wordt dertig procent van de woningen verhuurd aan bijzondere doelgroepen en zeventig procent aan standaard woningzoekenden.

Het proces van het Befu-terrein is nog wel minder vergevorderd dan dat van de Pagelaan. Een derde locatie waar nog onderzoek naar gedaan wordt, is Wetering Zuid, nabij de The Wall in Leidsche Rijn. Hier zou mogelijk plek zijn voor maximaal 500 tijdelijke woningen. Er zijn al zorgen geuit door omwonenden, die zorgen worden volgens de gemeente meegenomen in het onderzoek naar geschiktheid van het initiatief.