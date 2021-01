Utrechtse gemeenteraad stemt voor méér betaalbare kamers in nieuwe wijk Wisselspoor

Er komen meer betaalbare kamers in de nieuwe Utrechtse autoluwe wijk Wisselspoor. Dat heeft de gemeenteraad donderdag besloten.

Wisselspoor is een wijk op het oude bedrijventerrein van NS en ligt tussen de 2e Daalsedijk en het spoor naar Amsterdam. In een deel van het gebied is al gebouwd. In de overige delen wordt de komende jaren gebouwd aan een autoluwe woonwijk met verschillende voorzieningen, waaronder woningen voor zowel jongeren als studenten en veel groen.

GroenLinks pleitte ervoor om vooral goedkopere kamers te bouwen in plaats van duurdere studio’s. “Veel jongeren willen het liefst een kamer in een huis met een gedeelde keuken. Een kamer is niet alleen 300 euro goedkoper dan een studio, maar ook nog eens een stuk gezelliger”, aldus GroenLinks-raadslid Floor de Koning.

Een meerderheid van de gemeenteraad was het met GroenLinks eens en stemde vóór het plan. “Ik ben erg blij met deze brede steun voor meer goedkope kamers. De laatste tijd zijn onder het mom ‘studentenhuisvesting’ bijna alleen maar dure studio’s gebouwd. […] Goed dat we daar nu verandering in gaan brengen en er meer kamers bij komen.”