Utrechtse studenten nemen intrek in nieuw complex met 400 woningen

De eerste studenten hebben deze week de sleutel gekregen van hun nieuwe woning op het Utrecht Science Park. Ruim 400 studio’s worden opgeleverd aan het Limapad. Het complex is in recordtijd van een paar maanden gebouwd.

Begin dit jaar begon de bouw van Campus USP 030, zoals het project is gaan heten. Alle 400 studio’s bestaan uit een ruimte van 3 bij 6 meter en hebben een eigen badkamer, keuken en toilet. De studio’s zijn gemeubileerd en gestoffeerd, zodat nieuwe bewoners er direct in kunnen.

De studenten hebben in het gebouw bovendien de mogelijkheid om gebruik te maken van een loungegedeelte, wasserette, studie- en spelruimtes. Ook is er een complexbeheerder aanwezig. Deze beheerder ziet toe op de netheid en maakt de studenten wegwijs bij hun vragen. De kosten per woning per maand zijn ongeveer 730 euro.

Recordtijd

Het complex is in recordtijd gebouwd. Begin dit jaar begon bouwer Jan Snel aan de fundering voor het studentencomplex. Ondertussen werden de studio’s geprefabriceerd, zodat deze na transport op locatie alleen nog maar gekoppeld hoefden te worden.

Ongeveer zes weken nadat de eerste studio werd geplaatst, stonden alle 400 studentenwoningen eind maart op hun plek. Universiteit Utrecht legt half juni de laatste hand aan het omliggende terrein.

“Als Universiteit Utrecht zijn we erg blij dat er extra woningen op het Utrecht Science Park bij zijn gekomen. Daarmee kunnen weer 400 studenten van huisvesting worden voorzien”, aldus voorzitter College van Bestuur, Anton Pijpers. Hoewel de universiteit geen huisvester is, wil de instelling studenten wel graag helpen. Daarom heeft de universiteit het terrein voor 15 jaar verhuurd om de woningen mogelijk te maken.