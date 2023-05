Waarom wonen in Utrecht duur is, maar ook goedkoop kan zijn

Het kopen of huren van een huis in Utrecht is peperduur. In dit artikel zoeken we uit hoe dit komt en wat er aan te doen is. We spreken Peter Boelhouwer, hoogleraar Housing Systems aan de TU Delft over zijn visie op de woningmarkt en brengen in beeld hoe de gemeente wil zorgen voor voldoende betaalbare woningen.

Tekst: Luuk Beckers

De eerste vraag die we ons stellen, is de vraag wat wonen in Utrecht nu eigenlijk kost. In gegevens van de provincie Utrecht vinden we dat de gemiddelde verkoopprijs van een woning in de gemeente Utrecht bijna een half miljoen (495.000 euro) was. Dit is een kleine daling vanaf de top van de markt in het derde kwartaal van 2022 toen een woning ruim 534.000 euro kostte. De prijzen van huurwoningen in de vrije sector worden door de gemeente bijgehouden. Ze doet dit per vierkante meter. De laatste data stammen uit het tweede kwartaal van 2022. De kosten voor het aangaan van een huurcontract in de vrije sector bedroegen toen gemiddeld 20 euro per vierkante meter.

We praten erover met hoogleraar Peter Boelhouwer. Hij nuanceert meteen dat wonen duur is. Veel mensen met een koophuis betalen volgens hem helemaal niet zoveel. Zij hebben hun huis lang geleden gekocht of hun hypotheek opnieuw afgesloten tegen een lage rente. Ook een sociale huurwoning is volgens Boelhouwer niet duur. Mensen met de laagste inkomens kunnen bovendien huurtoeslag krijgen. Gegevens van de gemeente ondersteunen het verhaal van Boelhouwer, zoals blijkt uit de grafiek hieronder. De woonlasten per vierkante meter liggen voor sommige woonvormen gemiddeld genomen relatief laag.

Opvallend is dat oudere Utrechters volgens gegevens van de gemeente gemiddeld genomen veel minder betalen dan jongere Utrechters. In de figuur hieronder is duidelijk te zien dat jongeren relatief een groter percentage van hun inkomen uitgeven aan wonen. Ook in absolute euro’s per vierkante meter is er een duidelijk verschil. Iemand van 65 jaar en ouder betaalt gemiddeld 6,70 euro per vierkante meter voor zijn of haar koop- of (sociale) huurwoning. Bij jongeren tot 35 jaar is dit 15,05 euro, blijkt uit cijfers van de gemeente.

De gemeente heeft verschillende verklaringen voor het verschil. Bij koop is de oorzaak dat ouderen de woning al langer geleden voor een lagere prijs hebben gekocht of de woning (deels) hebben afbetaald. Bij sociale huur is de verklaring waarschijnlijk dat ouderen gemiddeld genomen een grotere woning bewonen dan starters. Bij een even hoge huur voor de woning, ligt de prijs per vierkante meter voor ouderen daardoor dus lager. Ook wonen ouderen vaak al wat langer in de woning waardoor ze een lagere aanvangshuur hebben. Voor het verschil in particuliere huur vermeldt de gemeente geen specifieke reden.

Wonen in Utrecht is dus zeker niet voor iedereen even duur. Wat wel lastig is, is het toetreden tot de woningmarkt. De belangrijkste oorzaak hiervoor is volgens Boelhouwer het woningtekort. Het aantal huishoudens is sterk gestegen en dat houdt geen gelijke tred met de stijging van het aantal beschikbare woningen. Het gevolg is toenemende concurrentie en dus stijgende huur- en koopprijzen. “In de loop van de tijd zie je dat mensen met hoge inkomens nog steeds een woning kopen. Mensen met een laag of modaal inkomen lukt het echter niet meer”, vertelt Boelhouwer.

Verschillende oplossingen

Boelhouwer noemt drie typen maatregelen om het tekort aan woningen op te lossen of in elk geval te verminderen. De eerste oplossing is een open deur: meer woningen bijbouwen. Maar hoewel voor de hand liggend, is het allerminst simpel zullen we verderop in dit artikel zien. Makkelijker is de tweede mogelijkheid: het toevoegen van tijdelijke woningen. Voor tijdelijke woningen hoeven minder procedures te worden doorlopen dan voor permanente woningen. Het beeld dat een tijdelijke woning een sobere containerwoning is, is achterhaald. Tijdelijke woningen kunnen tegenwoordig zelfs ‘nul-op-de-meter-woningen’ zijn. Een derde oplossingsrichting is het beter benutten van bestaande woningen. Dit kan bijvoorbeeld door het splitsen van woningen of het tegengaan van leegstand. Ook het beter organiseren van doorstroming valt onder het beter benutten van de bestaande woningen. “Je kan bijvoorbeeld knarrenhofjes voor ouderen bouwen waardoor gezinswoningen vrijkomen”, zegt Boelhouwer.

Als we kijken naar de Utrechtse praktijk zien we dat de gemeente inzet op alle drie de oplossingsrichtingen. Als je door de stad fietst, zie je dat Utrecht op allerlei plekken woningen bijbouwt: in het Beurskwartier, in de Cartesiusdriehoek, aan het Merwedekanaal, in Leidsche Rijn, enzovoort. De stad is van plan om tot 2040 nog een kleine 50.000 woningen bij te bouwen. Om op korte termijn snel meer woningen te realiseren, bouwt Utrecht ook tijdelijke woningen. Dit jaar zijn het er zo’n duizend en tot en met 2025 zo’n drie- à vierduizend.

Als het gaat om het beter benutten van bestaande woningen, neemt Utrecht een reeks maatregelen. Zo zagen we vorige week al op deze plek in de krant, dat huurders van een sociale huurwoning, sinds kort eenvoudiger een kamer (tijdelijk) kunnen verhuren aan een student.

Maar er is meer. De gemeente heeft het recent makkelijker gemaakt om met drie volwassenen in één huis te wonen door de vergunningplicht hiervoor af te schaffen. Ook wil het college van burgemeester en wethouders leegstand tegengaan door woningeigenaren in de loop van dit jaar te verplichten de leegstand te melden als hun woning langer dan zes maanden leegstaat. De gemeente gaat dan met de eigenaar in gesprek en kan uiteindelijk ook concrete maatregelen nemen om de leegstand tegen te gaan.

Bijbouwen te duur

We praten verder met Boelhouwer over nieuwbouw. Het blijkt niet eenvoudig om nieuwe woningen te bouwen. Sinds een half jaar liggen een aantal projecten stil. “Ook in de Merwedekanaalzone”, zegt Boelhouwer. “Ze komen er qua kosten niet meer uit.” De productie gaat de komende jaren dalen, legt hij uit. “We zien nu al dat er minder bouwvergunningen worden afgegeven. Ook zien we dat projecten waarvoor wel een vergunning is afgegeven niet van de grond komen. Dat heeft ermee te maken dat de rente fors is opgelopen, de bouwkosten zijn gestegen en de overheid nieuwe regels voor de verhuur introduceert.”

Hierdoor krijgen beleggers, corporaties en particulieren het financiële plaatje niet meer rond. “Corporaties moeten dan gaan kiezen: gaan ze meer bouwen, verduurzamen of verbeteren ze de kwaliteit van bestaande woningen”, aldus Boelhouwer. De wens van veel mensen en de gemeente, om bij voorkeur te bouwen in de stad, maakt het financieel nog lastiger. Bouwgrond in de stad is immers duur. Dit komt bijvoorbeeld doordat bedrijven moeten worden uitgekocht en dat grond moet worden gesaneerd. Vervolgens moeten er kosten worden gemaakt voor het bouwrijp maken van de locatie. “Dat heb je in het weiland niet”, zegt Boelhouwer.

Een specifiek probleem dat speelt, is grondspeculatie. “Door de dalende huizenprijzen en stijgende bouwkosten blijken papieren winsten er ineens niet meer te zijn. Het gevolg is dat partijen gaan wachten en er niet gebouwd wordt.”

Burger spelbreker voor bouwlocaties

Naast financiële problemen, blijkt ook draagvlak vaak een probleem. “De burger zelf is de grote spelbreker, zeker bij het bouwen in de stad”, zegt Boelhouwer. “Je ziet dat bij inspraakprocedures. Zittende bewoners hebben bijvoorbeeld vrij uitzicht en denken dat ze daar altijd recht op hebben.” Bezwaren leiden tot heel veel vertraging. Ook buiten de stad speelt dit. “Daar zegt de BBB, bouw maar vooral hoog in de stad, want daar hebben wij geen last van”, aldus Boelhouwer.

Volgens Boelhouwer moeten we realistisch zijn. 8 procent van de grond is bebouwd met woningen. “Als we er 9 of 9,5 procent van maken, is het hele probleem opgelost.” Grond is niet het probleem volgens Boelhouwer. Sterker nog, er zijn volgens hem locaties voor 900.000 woningen. Deze zijn onderdeel van de woondeals die minister Hugo de Jonge heeft gesloten. Zo staat in de woondeal die voor de regio Utrecht is gesloten dat de gemeente Utrecht tot 2030 ruim 33.000 woningen bouwt.

Gemeente aan de knoppen

We hebben gezien dat de gemeente veel kan doen om te zorgen voor voldoende betaalbare woningen. De gemeente kan maatregelen nemen om bestaande woningen beter te benutten, kan mogelijkheden scheppen om tijdelijke woningen te bouwen en plannen maken voor reguliere nieuwbouw. De gemeente heeft daarnaast ook verschillende mogelijkheden om eisen te stellen aan de prijs van woningen. Complicerende factor hierbij is dat Utrecht niet veel eigen grond bezit. Als Utrecht dit wel had, dan zou de gemeente grond kunnen uitgeven zonder in te zetten op een maximale opbrengst om in ruil daarvoor bijvoorbeeld lagere huren te eisen, vertelt Boelhouwer.

Wat Utrecht wel kan doen, is in bestemmingsplannen vastleggen hoeveel sociale huur en middenhuur er gebouwd moet worden. Hierbij benadrukt Boelhouwer het belang van keuzes maken. Als je heel veel sociale huur bouwt, zegt Boelhouwer, lukt het niet de exploitatie rond te krijgen met als gevolg dat je misschien lokale belastingen moet verhogen. Als je meer duurdere woningen bouwt, kan je daar aan verdienen om de sociale woningen te bekostigen. Ook kan de gemeente besluiten te bouwen op locaties die goedkoper zijn, zoals de weilanden buiten de stad. Een andere manier waarop de gemeente invloed kan uitoefenen is voorwaarden te stellen bij de bouw van een nieuw project.

In Nederland werkt het zo dat zaken zoals waterleidingen, nutsvoorzieningen, speelvoorzieningen en doktersposten allemaal worden betaald met de opbrengsten van de grond. “Je kan nieuwe wijken soberder maken, maar je bouwt voor tweehonderd jaar”, zegt Boelhouwer. Het zou volgens hem ‘penny wise, pound foolish’ zijn. In de jaren 80 zijn nieuwbouwwijken ook versoberd. “Daar hebben we nu spijt van. Er worden zelfs huizen afgebroken die toen gebouwd zijn”, aldus Boelhouwer.

Wat de nieuwe huizen ook duurder maakt, is dat de huizen duurzaam moeten worden. “Eigenlijk zou je er vanuit de maatschappij geld in moeten investeren”, zegt Boelhouwer. “Dat hebben we in het verleden ook gedaan. Bij de vinex, bij de groeikernen en de wederopbouw is helemaal door de overheid gedaan. Nu moet alles door de markt, lees de eerste bewoner, worden opgebracht.”

We besluiten ons gesprek met Boelhouwer door hem te vragen naar de toekomst. Boelhouwer is er duidelijk over: “Ik ga het niet meer meemaken dat er in Utrecht voldoende betaalbare woningen zijn. Utrecht is zo’n aantrekkelijk gebied.”

Rekenvoorbeeldje: waarom een bouwproject stilvalt

Stel, je hebt voor 50.000 euro grond gekocht en wil hier een woning op bouwen voor de verkoop. De bouwkosten zijn drie ton. De verwachte verkoopprijs is vier ton. De grond is dan 4 ton – 3 ton = 1 ton waard. Als je de 50.000 euro voor de aanschaf van de grond eraf trekt, heb je dus 50.000 euro verdiend. Stel dat de markt verandert, waardoor de woningprijzen dalen en de bouwkosten stijgen. De woning levert bij verkoop dan bijvoorbeeld nog maar 360.000 euro op en de bouwkosten stijgen naar 340.000 euro. In dat geval zou je een verlies maken op de grond die je voor 50.000 euro hebt aangekocht. 360.000 – 340.000 – 50.000 = 30.000 euro verlies. Dit betekent dus dat de bouw niet doorgaat.