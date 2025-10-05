100 jaar Singelloop; duizenden deelnemers doen mee aan de 73e editie

De jaarlijkse Singelloop is dit weekend weer terug in Utrecht. Deze 73e editie is extra bijzonder: de Utrechtse Singelloop bestaat 100 jaar. Vanuit de start aan de Croeselaan begonnen de duizenden hardlopers zondagochtend aan de oudste stratenloop van Nederland.

Ondanks het mindere herfstweer gingen er vanochtend duizenden hardlopers van start. Deelnemers hadden de keuze uit verschillende afstanden: 5 kilometer, 10 kilometer of de halve marathon van ruim 21 kilometer. Ook voor de kinderen was er een speciale editie georganiseerd: de Kidsrun, waarbij kinderen één of twee kilometer over de Catharijnesingel renden.

De opbrengst van de Singelloop gaat naar KWF Kankerbestrijding. Tijdens de vorige editie in 2024 is er 167.176 euro opgehaald voor kankeronderzoek.

Lange geschiedenis

De Utrechtse Singelloop kent een lange geschiedenis en is officieel de oudste stratenloop van Nederland. Eerder schreef Oud-Utrecht voor DUIC over de geschiedenis van deze sportieve traditie.

Op zaterdag 30 mei 1925 vond de eerste Utrechtse Singelloop plaats. De Gemeentelijke Reinigingsdienst spoot de straten nat ‘zodat de lopers geen stof te slikken krijgen’. De Singelloop was een initiatief van Nico Munzert, die in dat jaar met ‘een loop om de stad’ propaganda wilde maken voor de atletiek.

De Utrechtse Singelloop groeide door professionele organisatie en communicatie uit tot de grootste van het land, met tienduizenden toeschouwers. Het parcours tegen het fraaie decor van stad Utrecht, zoals Oud-Utrecht schrijft, maar ook de historie van de loop zelf, maakten dat deze singelloop ook na moeilijke jaren telkens weer terugkeerde. In 2024 deed een recordaantal van 19.000 lopers mee.

Ken jij de verhalen achter Catharijne? Gerard Aaftink brengt een boek uit over het onderbelichte stadsdeel en is – in samenwerking met DUIC – een crowdfunding gestart om de productie van het boek te realiseren. Ben je nieuwsgierig naar de rijke geschiedenis van Catharijne en wil je een nieuw beeld van Utrecht? Steun dan de crowdfunding en reserveer ‘Catharijne op een kantelpunt’.