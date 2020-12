Afvalcontainers met ingebouwde pers blijven vanwege veiligheid alleen toegankelijk met pasje

Zo’n 100 afvalcontainers in de gemeente Utrecht blijven vanwege de veiligheid alleen toegankelijk met een pasje of telefoon. Begin vorige maand vroeg de VVD opheldering over deze gesloten containers. De partij kon zich niet vinden in de beweegredenen van de gemeente.

Het gaat specifiek over afvalcontainers met een ingebouwde pers. Dit systeem zorgt ervoor dat het afval wordt samengedrukt waardoor de capaciteit ongeveer drie keer groter is als een container zonder pers. Van de ongeveer 4.000 afvalcontainers in Utrecht, hebben er zo’n 100 een ingebouwde pers.

Volgens de gemeente kunnen deze perscontainers gevaarlijk zijn voor kinderen. “In theorie is het mogelijk dat een kind in de trommel van een ondergrondse container klimt. Als de trommel om wat voor reden dan ook gesloten wordt, kan, hoe klein dat risico ook is, het kind in theorie in de container vallen. […] Bij een gewone container levert dit een vervelend incident op, maar bij een perscontainer kan het gevaarlijkere situaties opleveren”, aldus de gemeente.

Opmerkelijk

De VVD vond het opmerkelijk dat deze gesloten perscontainers voor restafval naast afvalcontainers voor plastic, blik en pak (PBP) staan die ook over een pers beschikken, en die niet met een pasje of telefoon geopend hoeven te worden.

De gemeente zegt hier het volgende over: “Er zijn in Utrecht 15 perscontainers voor PBP op kringlooppunten om zo voldoende capaciteit te bieden. Deze perscontainers waren niet standaard voorzien van een passysteem. In afwachting van de besluitvorming over nascheiding van plastic, blik en pak, hebben we besloten deze containers pas later definitief af te sluiten.”

Stoppen

Vorige week vrijdag heeft een meerderheid van de gemeenteraad besloten om te stoppen met het gescheiden inzamelen van PBP. Door nieuwe technieken bij de afvalverwerking kunnen plastic, blik en pak goed worden gescheiden uit het restafval. Uit onderzoek blijkt dat de fabriek ruim 51 procent van het plastic-, blik- en pak-afval eruit weet te halen. Als bewoners het zelf scheiden dan wordt 26 procent apart gehouden.

Dit betekent dus ook dat de afvalcontainers die nu nog gebruikt worden voor PBP in de toekomst een andere bestemming krijgen.

Straatvuil

Een andere zorg van de VVD was dat mensen eerder geneigd zouden zijn hun afval naast de container te plaatsen wanneer deze alleen met een pasje of telefoon te openen is. De gemeente zegt echter dat het veiligheidsargument zwaarder weegt en dat de afvalcontainers met een pasjessysteem dus blijven bestaan.