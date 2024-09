Bedrijfsverzamelgebouw bij Strijkviertel in Utrecht volledig uitgebrand

Op nieuwe dronefoto’s is goed te zien dat het bedrijfsverzamelgebouw bij Strijkviertel in Utrecht volledig is uitgebrand. De brand brak vroeg in de ochtend uit en snel werd er opgeschaald omdat het een zeer grote brand betrof. Rond 11.00 uur was de brand onder controle. De brandweer is nog bezig met nablussen, dat zal nog tot in de middag duren.

De rook van de brand was vanochtend in de wijde omgeving te zien. De hulpdiensten waren massaal uitgerukt om de brand te blussen en ervoor te zorgen dat de vlammen niet oversloegen naar naastgelegen gebouwen. Door de inzet is schade aan buurpanden grotendeels voorkomen.

Het betreffende bedrijfsverzamelgebouw is volledig uitgebrand. Bij het nablussen kan er ook nog rook vrijkomen en omwonenden kunnen last hebben van stank. Het advies om ramen en deuren gesloten te houden is vervallen, wel vertelt de veiligheidsregio dat mensen er zelf voor kunnen kiezen om alles dicht te houden als er toch nog overlast is.

Het is op dit moment nog niet bekend welke bedrijven er precies getroffen zijn door de brand en wat de oorzaak van de brand is.