Bewoners verrast toen aannemer zaterdag begon met sloop van unieke veranda in Utrecht

De omwonenden van de Deken Roesstraat in Utrecht keken zaterdagochtend verrast op toen opeens een aannemer de veranda van het voormalige klooster kwam slopen. De eigenaar heeft niet gewacht op de uitspraak van de Raad van State en ook niet op het besluit van de gemeente om het pand al dan niet een monumentenstatus te geven.

Begin deze maand schreef DUIC over de strijd die de omwonenden van de Deken Roesstraat voeren om de afbraak van een veranda met een hoge cultuurhistorische waarde te voorkomen. Deze veranda bevindt zich aan de achterzijde van een voormalig kloostercomplex dat in 1901 werd gebouwd. Het complex staat op de nominatie om op een speciale lijst van de gemeente Utrecht te komen met belangrijk religieus erfgoed, maar hier is nog geen besluit over genomen.

Grote geld

Eppo, een van de omwonenden die zich samen met andere betrokken bewoners heeft verenigd in Red Ons Erfgoed, Stadsie (ROES), vermoedt dat de eigenaar bang was dat het complex een monumentenstatus zou krijgen. “Op 4 april wordt hier uitsluitsel over verwacht en de eigenaar heeft daar niet op gewacht. Het is het grote geld tegen het erfgoed van de stad.”

De aannemer verscheen zaterdagochtend volgens Eppo met een brief van een advocaat waarin staat dat er gesloopt mag worden. “Ik heb vervolgens de politie gebeld en navraag gedaan, maar jammer genoeg konden zij niks doen. Uiteindelijk ben ik samen met andere buurtbewoners van door de politie gesommeerd het terrein te verlaten omdat dat ook eigendom is van de eigenaar van het voormalige klooster.”

Reconstrueren

De Raad van State buigt zich momenteel ook over het onderwerp en deze uitspraak wordt binnenkort verwacht. “De eigenaar kan hierdoor in de problemen komen. Als de Raad van State bepaalt dat de veranda had moeten blijven, moet de eigenaar het geheel reconstrueren.”

Eppo hoopt tot slot dat de gemeente doorpakt en het pand een beschermde status krijgt. “Ik hoop dat ze doen wat ze moeten doen en dat de rest van het gebouw ook een monumentenstatus krijgt. Gods molens malen langzaam.”