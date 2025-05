Bewoners Wijk C in Utrecht zeggen ‘nee’ tegen sekswerkers in parkeergarage Paardenveld

Bewoners van Wijk C en andere sympathisanten demonstreerden zaterdagmiddag tegen de komst van sekswerkers in parkeergarage Paardenveld in Utrecht. Onder de noemer ‘Wijk C zegt nee!’ liepen zij een protestmars door de buurt.

Lange tijd was het onduidelijk wat de nieuwe invulling voor parkeergarage Paardenveld moest worden, totdat de optie van een sekswerklocatie ter sprake kwam. Het college van B&W is met verschillende partijen om tafel gaan zitten en heeft in maart van dit jaar besloten het plan door te zetten, ondanks de bezwaren van omwonenden.

Tekst loopt door onder afbeelding

Een kleinschalige sekswerklocatie als onderdeel van de parkeergarage is volgens de gemeente een goed idee omdat zelfstandige sekswerkers daar op een veilige manier hun werk kunnen doen. De bewoners zien dit dus anders. Tijdens de protestmars van zaterdagmiddag, waar tientallen mensen bij aanwezig waren, werd onder meer gescandeerd: ‘Wijk C zegt nee, een bordeel in de garage vinden wij geen goed idee’.

Tekst loopt door onder afbeelding

De raad moet zich nog buigen over het plan van het college. De nieuwe invulling van de parkeergarage Paardenveld bestaat niet alleen een sekswerklocatie. Van de 390 huidige parkeerplekken blijven er zo’n 190 plekken bestaan. Bovendien moet er een publiek toegankelijk dak komen met een ‘commercieel programma’, met groen en horeca.