Bijzondere 184 jaar oude iep in Zocherplantsoen in Utrecht is ziek maar wordt niet gekapt

Een bijzondere bergiep in het Zocherplantsoen in Utrecht blijkt besmet met de iepziekte en is niet meer te redden. Normaliter worden iepen met deze ziekte gelijk gekapt, maar de gemeente wil deze 184 jaar oude boom sparen vanwege zijn leeftijd en waarde voor de natuur. De stam van de boom blijft daarom staan.

Het gaat om een bergiep, die geplant is in 1840. De boom werd destijds geplant als ‘boomboeket’, wat inhoudt dat meerdere bomen in hetzelfde gat worden geplant zodat de stammen uiteindelijk aan elkaar groeien. De boom heeft dan ook een omtrek van bijna 6 meter. Het is volgens de gemeente de oudste en dikste iep in Nederland die op deze manier geplant is.

De gemeente controleert de 160.000 gemeentelijke bomen in de stad regelmatig, onder meer om te kijken of ze ziek zijn. Een groot deel van de gezonde iepen krijgt jaarlijks een beschermende prik tegen iepziekte, een besmettelijke schimmelziekte, maar dat kan niet voorkomen dat er toch bomen ziek worden.

Waarde

De bijzondere boom in het Zocherplantsoen blijkt ook besmet met de iepziekte. Bomen kunnen hier niet van herstellen en gaan uiteindelijk dood. De gemeente kapt zieke iepen normaliter zo snel mogelijk, omdat de schimmelziekte heel besmettelijk is. In het geval van deze boom gaat dat niet gebeuren. De gemeente wil de boom zoveel mogelijk sparen. Vanwege zijn leeftijd, maar ook vanwege zijn waarde voor de natuur.

Op de stam van de boom zitten iepenbuisjeszwammen, een beschermde paddenstoel. De boom is daarnaast belangrijk omdat er planten op de stam groeien, omdat er vogels en vleermuizen schuilen en omdat er veel soorten insecten leven in en van het hout.

Stam blijft staan

De gemeente gaat de takken van de boom verwijderen, maar de stam blijft wel staan. Door de takken te verwijderen zorgt de gemeente ervoor dat de boom weinig wind vangt, waardoor het veilig is om de stam te laten staan. Door de bast van de stam te verwijderen wordt ervoor gezorgd dat de boom niet meer besmettelijk is voor andere bomen. Tot slot wordt de stam regelmatig gecontroleerd. Uiteindelijk zal de stam vanzelf vergaan.