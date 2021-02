Binnenkort weer naar een restaurant? Gemeente Utrecht wil als proef drie horecazaken openen

Binnenkort weer naar de horeca in Utrecht? Massaal zal het niet worden, maar de gemeente wil als proef drie horecazaken de deuren laten openen. De Rijksoverheid moet het plan nog goedkeuren.

Een bar, een fastfood-zaak en een restaurant moeten de deuren kunnen openen, drie horecazaken in totaal. Dat is het plan van de gemeente dat samen is gemaakt met de lokale afdelingen van de GGD en Koninklijke Horeca Nederland.

Het voorstel voor deze pilot ligt momenteel ter goedkeuring bij de Rijksoverheid. Zodra er toestemming is verleend, kunnen de horecazaken binnen twee weken starten. Burgemeester Sharon Dijksma: “Utrecht verdient het dat er nú goed wordt nagedacht over een ‘intelligente heropening’ van de samenleving die aan de orde is zodra maatregelen weer wat versoepeld kunnen worden.” De horeca is sinds oktober gesloten voor bezoekers.

Wat is er mogelijk?

Dijksma noemt het belangrijk dat we kijken naar wat er wel mogelijk is. Dijksma: “Het gaat vaak om de kleine dingen die mensen blij maken en een lach op het gezicht toveren. Ik daag bijvoorbeeld de zeer actieve cultuursector in Utrecht uit om met ideeën te komen.” Dijksma noemt ook een paar voorbeelden van, zoals de posteractie van Marije Lieuwens en horecaondernemers die eten brengen naar voedselbanken.

Recent stelden de verschillende Utrechtse muziekgezelschappen en instellingen verenigd in het Utrechts Muziek Overleg de GGD voor om live muziek ten gehore te brengen op de vaccinatielocatie in de Jaarbeurs. Op dit moment worden de mogelijkheden hiervoor onderzocht.

De gemeente omarmt en ondersteunt initiatieven waar mogelijk, en maakt zelf ook plannen. De acties die de gemeente zelf extra onderneemt hebben vooral betrekking op jongeren, de aanpak van eenzaamheid en het verkleinen van gezondheidsverschillen. Eerder werd al een steunpakket van 100 miljoen euro vrijgemaakt.

Evenementen

Volgende week vinden twee experimentele evenementen plaats in het Beatrixgebouw. Het gaat om een zakelijk congres en een optreden van Guido Weijers. Fieldlab Evenementen doet onderzoek tijdens deze events, gericht op het vergaren van kennis en data rondom evenementen in tijden van corona.