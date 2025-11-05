Binnenstad en omgeving Galgenwaard vandaag veiligheidsrisicogebied vanwege wedstrijd FC Utrecht

Burgemeester Sharon Dijksma heeft de binnenstad en de omgeving van de Galgenwaard vanaf vanavond 18.00 uur tot morgen (donderdag) 24.00 uur aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Er worden zo’n 1200 supporters van FC Porto verwacht, en er is informatie binnengekomen dat de harde kern van FC Utrecht de confrontatie zou kunnen gaan opzoeken. Om die reden voelt de driehoek zich genoodzaakt opnieuw strenge maatregelen te treffen.

Dijksma schrijft in een raadsbrief dat de gemeente, politie, OM en FC Utrecht nauw contact houden over de voorbereidingen van de Europese thuiswedstrijden. Hierbij is er concrete informatie vanuit de politie binnengekomen over mogelijke ongeregeldheden vanuit de harde kern van FC Utrecht, die naar verwachting in grote getale aanwezig zal zijn in de stad op woensdagavond en donderdag en een confrontatie met de Portosupporters en/of politie ‘niet schuwen’. Ook zou de harde kern zeer zwaar vuurwerk tegen de politie willen gebruiken.

1200 Porto-supporters

Onder de verwachte 1200 supporters van FC Porto bevinden zich ook ‘risicosupporters’, volgens de burgemeester. De aanhang van Porto moet op eigen initiatief naar Utrecht reizen om vervolgens op het Fan Meeting Point bij het Janskerkhof hun kaartje om te wisselen voor een officieel wedstrijdticket, waarna de supporters met een pendelbus naar stadion Galgenwaard worden gebracht.

‘Enige maatregel met het gewenste effect’

Onder andere vanwege de confrontaties rondom de wedstrijd tegen Olympique Lyon (OL) – toen waren er zo’n 700 OL-supporters afgereisd naar Utrecht – vorige maand voelt de burgemeester zich genoodzaakt tot het uitroepen van de veiligheidsrisicogebieden, naast de eerder getroffen aanscherpingen. Het is de enige maatregel die het gewenste effect heeft, aangezien de politie hierdoor in de aangewezen gebieden preventief kan fouilleren. “Dit is noodzakelijk om het risico op meevoeren – en tegen personen gebruiken – van zwaar, illegaal vuurwerk en (slag)wapens te beperken”, aldus Dijksma.

Dijksma benadrukt dat de driehoek (burgemeester, Openbaar Ministerie en politie) zich ervan bewust is dat er voor de twee keer in korte tijd een veiligheidsrisicogebied wordt ingesteld. “We zijn zeer terughoudend met deze verstrekkende maatregel. Tegelijkertijd constateert de driehoek een toenemende bereidheid geweld en wapens in te zetten, ook tegen de politie.”

Het veiligheidsrisicogebied geldt voor onderstaande locaties van woensdag 5 november 18.00 uur tot donderdag 6 november 24.00 uur.