Utrechtse binnenstad komende zondag veiligheidsrisicogebied: ‘Ernstige vrees voor wanordelijkheden bij demonstraties’

Sharon Dijksma, burgemeester van Utrecht, heeft in een brief aan de gemeenteraad kenbaar gemaakt ‘ernstige vrees’ te hebben voor wanordelijkheden bij de aangekondigde demonstraties van komende zondag. Om die reden heeft de burgemeester bijna de hele binnenstad en de Dichterswijk aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Ook mogen demonstranten geen mars lopen en moeten zij op een vaste, aangewezen plek blijven.

De actiegroep Nederland in opstand (NIO) had aangekondigd om komende zondag een demonstratie voor ‘Nederland’ te houden, en was hierbij voornemens een mars te lopen door Utrecht. Linkse actiegroepen als Internationale Socialisten Utrecht, Antifa, de Dolle Mina’s en Utrecht Student Encampment wilden daarom een tegendemonstratie opzetten in de vorm van een ‘antifascistische mars’ van het Domplein naar het Moskeeplein.

Rekening houden met (grote) groepen losse demonstranten

De geplande demonstraties leidden tot zorgen bij zowel de gemeenteraad als de burgemeester zelf, waarbij door de gemeenteraad gevraagd werd om maatregelen te treffen. Ondertussen besloot NIO om de eigen demonstratie te annuleren, maar volgens Dijksma wordt er rekening gehouden met (grote) groepen losse demonstranten die alsnog komen. “Deze groepen hebben geen centrale organisatie of aanspreekpunt, wat het garanderen van de veiligheid bemoeilijkt”, schrijft ze.

Dijksma wijst naar de verschillende anti-immigratiedemonstraties die de afgelopen weken in Nederland hebben plaatsgevonden en noemt hierbij ook de politieaanwezigheid bij het verplaatste verkiezingsdebat van de Universiteit Utrecht als reden om maatregelen te treffen. “Deze recente gebeurtenissen in combinatie met het feit dat de organisatie van de demonstratie zich heeft teruggetrokken, geven mij een ernstige vrees voor wanordelijkheden bij de demonstraties.”

Alternatieve locaties

Demonstranten die komen voor de oorspronkelijke demonstratie van NIO en/of sympathisanten hiervan mogen daarom alleen demonstreren in Park Paardenveld. De ‘antifascistische mars’ mag van Dijksma niet plaatsvinden; demonstranten die voor deze actie naar Utrecht komen, worden naar het Moreelsepark gestuurd om daar te demonstreren.

Preventief fouilleren

Bovendien heeft de burgemeester vrijwel de gehele binnenstad en de Dichterswijk voor komende zondag van 09.00 tot 21.00 uur tot veiligheidsrisicogebied aangewezen. Tekstkarren op straat moeten aangeven wanneer men zich binnen het gebied bevindt. Volgens Dijksma is deze maatregel noodzakelijk en heeft ze samen met de politie en het Openbaar Ministerie gekeken naar alternatieven, maar is er geen betere optie die hetzelfde effect heeft.

In het aangewezen gebied kan de politie iedereen preventief fouilleren. Hiermee wil de burgemeester voorkomen dat er personen over straat gaan die zwaar, illegaal vuurwerk en/of (slag)wapens bij zich dragen.

