Aangescherpte maatregelen om confrontaties rondom wedstrijden van FC Utrecht te voorkomen

Burgemeester Sharon Dijksma heeft in overleg met de politie en het Openbaar Ministerie (OM) besloten om een aantal aanscherpingen door te voeren rondom de Europese wedstrijden van FC Utrecht. Morgenavond speelt FC Utrecht om 18.45 uur tegen FC Porto. De autoriteiten willen met de maatregelen confrontaties tussen thuis- en uitsupporters voorkomen.

In een antwoord op schriftelijke vragen vanuit de gemeenteraad laat de burgemeester weten dat ‘de driehoek (burgemeester, OM en de politie, red.) bij komende wedstrijden, naast het voorkomen van confrontaties en de-escalatie, meer wil gaan inzetten op aanhoudingen bij strafbare feiten’. In het geval dat er alsnog ongeregeldheden voorafgaand aan de wedstrijd(en) plaatsvinden, kunnen de arrestanten niet naar het stadion gaan, wat bijdraagt aan het voorkomen van verdere escalaties later op de dag.

Aantrekkelijker Fan Meeting Point

Het Fan Meeting Point op het Janskerkhof wordt bovendien aantrekkelijker gemaakt voor de bezoekende supporters. Uitsupporters hebben aangegeven deze plek niet aantrekkelijk genoeg te vinden, met als gevolg dat supporters van Olympique Lyon (OL) de binnenstad introkken. Dit leidde destijds tot een vechtpartij op de Neude tussen OL-supporters en FC Utrecht-supporters. Daarbij moest de politie op verschillende plekken charges uitvoeren om verdere escalaties te voorkomen.

Districtchef van de politie, Johan van Hartskamp, sprak hier destijds zijn ongenoegen over uit. “Dit is gewoon onacceptabel. Zoals hooligans van beide zijden zich misdragen hebben. Naar elkaar, naar mijn collega’s op straat en naar bewoners en bezoekers van de binnenstad”, constateerde hij. Volgens Van Hartskamp zijn er mensen gewond geraakt, spullen vernield, en hebben mensen doodangsten uitgestaan.

Straffen

De politie doet nog onderzoek naar de eerdere gewelddadigheden door voornamelijk FC Utrecht-aanhangers. Daders die geïdentificeerd worden, kunnen verschillende maatregelen opgelegd krijgen – dit geldt uiteraard ook voor eventuele toekomstige overtreders. De burgemeester kan een gebiedsverbod opleggen en FC Utrecht een stadionverbod – dat de KNVB kan uitbreiden naar een landelijk stadionverbod. In een uiterst geval kan er worden besloten om überhaupt geen uitsupporters te verwelkomen in Utrecht. “Maar dat is een besluit dat we niet lichtzinnig zullen nemen”, besluit Dijksma.

FC Utrecht loopt zelf ook het risico om een uitwedstrijd zonder supporters te moeten spelen. De club is door de Europese voetbalbond UEFA al meerdere malen op de vingers getikt vanwege het wangedrag van een deel van de aanhang.