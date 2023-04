Blauwe hekken rond monumentale kraan in Utrecht nog niet verwijderd; eigenaar wordt nu gedwongen

De eigenaar van de monumentale kraan aan het Merwedekanaal heeft de blauwe hekken rondom de constructie nog niet weggehaald, terwijl hij in januari al hoorde dat dit moest gebeuren. De gemeente gaat de eigenaar daarom nu dwingen actie te ondernemen.

In april 2020 kocht de eigenaar de monumentale kraan van het Rijksvastgoedbedrijf. In februari van het daaropvolgende jaar kreeg werd hij met een last onder dwangsom opgedragen de constructie af te sluiten voor het publiek, omdat het gevaar kan opleveren als mensen er bijvoorbeeld vanaf springen. Hieraan werd voldaan door blauwe hekken rondom het perceel van de kraan te plaatsen.

Ruim een jaar later, in oktober 2022, is vanwege klachten van omwonenden in overleg met de eigenaar afgesproken dat de blauwe hekken vervangen moesten worden door transparante exemplaren. Dat is echter nooit gedaan.

Begin dit jaar reageerde het college van burgemeester en wethouders op schriftelijke vragen die waren ingediend door de Utrechtse fracties van D66, EenUtrecht, Student&Starter en GroenLinks. De partijen vroegen of er niet iets gedaan kon worden aan die ‘lelijke hekken’. Het college antwoordde dat met de eigenaar de afspraak was gemaakt om de huidige hekken te vervangen door transparante hekken. Omdat de kraaneigenaar dat vervolgens niet deed, wilde de gemeente weer een handhavingstraject beginnen.

Rechtbank

Twee dagen later was de situatie echter 180 graden gedraaid. De rechter had besloten dat de gemeente de eigenaar nooit had mogen dwingen hekken te plaatsen. Het bouwwerk, de monumentale kraan, is zelf namelijk gewoon een veilig object. Ook zouden mensen vanaf andere objecten rond het Merwedekanaal kunnen springen. Daarom ging de gemeente volgens de rechtbank te ver in de eis om de kraan af te sluiten met bijvoorbeeld hekken. Wel is het zo dat de eigenaar verantwoordelijk kan zijn als er ongelukken gebeuren.

De gemeente Utrecht is inmiddels bij de Raad van State in hoger beroep gegaan tegen deze uitspraak. Het college meent namelijk dat zij juridisch gezien de eigenaar wel had mogen aanspreken. Als voorbeeld wordt een bouwplaats genoemd die buiten werktijd ook afgesloten moet worden. Ook is de gemeente na de uitspraak in gesprek gegaan met de eigenaar. Daarin zou hij hebben aangegeven er niets voor te voelen om op korte termijn zelf de hekken dichter tegen de kraan aan te zetten.

Handhavend optreden

“Nu er gegronde meldingen vanuit de omgeving zijn over de hekken, de hekken zonder benodigde omgevingsvergunning en in strijd met het bestemmingsplan zijn geplaatst, er sprake is van een welstandsexces en de eigenaar niet bereid is om de hekken te verplaatsen, zijn wij van oordeel hier handhavend te moeten optreden”, is te lezen in een raadsbrief.

Inmiddels heeft de gemeente een brief naar de eigenaar gestuurd waarin te lezen is dat zij van plan is wederom een last onder dwangsom op te leggen. Wanneer de definitieve last onder dwangsom wordt verzonden is de eigenaar verplicht binnen zes weken de blauwe hekken rondom het perceel te verwijderen.