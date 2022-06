Bouw Smakkelaarspark in Utrecht weer uitgesteld; stijgende inflatie en kosten gooien roet in het eten

De tweede fase van de bouw van het Smakkelaarspark gaat pas starten in 2023. Dat meldt het Utrechtse college in een brief aan de raad. Oorspronkelijk zouden de werkzaamheden deze zomer van start gaan. Ontwikkelaar Lignotto heeft echter aangegeven dat de alsmaar stijgende inflatie en bouw- en energiekosten en de complexiteit van het project, het moeilijker maken om tot een prijsovereenstemming te komen met de aannemer. Vorige maand werden daarnaast nieuwe beelden van de plannen naar buiten gebracht.

De planning van de bouw van het Smakkelaarspark is al verschillende keren verschoven. Begin dit jaar liet de gemeente nog weten dat het park pas in 2025 klaar zou zijn, een jaar later dan volgens de toenmalige planning. Er werd destijds gemeld dat de start van de tweede fase van de werkzaamheden in de zomer van 2022 zou beginnen, veel later dan gepland. Nu wordt die dus nog een keer uitgesteld naar 2023. De eerste fase, de overkapping over het Smakkelaarsveld waar het park op gebouwd gaat worden, is al wel klaar.

Prijsovereenstemming

Volgens het college heeft de ontwikkelaar, Lignotto, aangegeven dat het langer duurt om tot een prijsovereenstemming te komen met de aannemer. Dit vanwege de alsmaar stijgende inflatie en bouw- en energiekosten, in samenhang met de complexiteit van het project. “Het is jammer dat de start van de bouw langer op zich laat wachten, maar wij hebben begrip voor de situatie omdat we zien dat dit momenteel helaas een landelijk probleem is”, aldus het college. Het college laat verder weten nauw contact hierover te houden met Lignotto.

Tekst loopt door onder de afbeelding

Tijdelijke invulling

Intussen wil het college op zoek gaan naar een mogelijke tijdelijke invulling van het gebied. “Gezien de vertraging en de plek – in het hart van de stad, vinden we dat het gebied bruikbaar moet worden voor inwoners en bezoekers.” Hierover gaat het college in gesprek met Lignotto.

Inmiddels zijn de bouwhekken verplaatst naar de definitieve locatie tegen het nieuwe fietspad aan de Smakkelaarskade aan. De inrichting van het park wordt volgens het college nog verder afgestemd met de gemeente en er wordt een beheerplan en -overeenkomst voor het park opgesteld.

Plannen

In het Smakkelaarspark komen twee gebouwen met circa 150 huur- en koopwoningen en er komt een kantoorgebouw met op het dak een voor iedereen toegankelijk houten horecapaviljoen. Het gebied wordt ‘budgettair neutraal’ ontwikkeld, wat inhoudt dat de kosten voor de bouw terugverdiend worden met de opbrengsten van een gebouw.

Onder het gebied rijden de bussen en trams en komt er een parkkelder. In het park staat straks een paviljoen waar mensen kunnen drinken en kinderen kunnen spelen. Vorige maand werden er nieuwe beelden naar buiten gebracht, waarin de plannen met het Smakkelaarspark te zien zijn.