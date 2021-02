Bijzondere operatie in Utrecht; grote draagbalk van 90 ton geplaatst bij Smakkelaarsveld

Een grote betonnen draagbalk van maar liefst 90 ton en 24 meter lang is zaterdagochtend bij het Smakkelaarsveld in Utrecht geplaatst. Het gevaarte ligt tussen het bovendek waar uiteindelijk bebouwing opkomt en de busbaan die er onderdoor loopt. Derrek Schoemaker, projectleider bij Dura Vermeer, noemt de plaatsing van de balk één van de mijlpalen van het project.

In juni 2020 zijn de werkzaamheden aan het Smakkelaarsveld begonnen. In het gebied komen drie gebouwen met onder meer woningen, horeca en kantoren én er komt een park. Onder de gebouwen en het park loopt een bus- en trambaan.

Ook wordt de Leidsche Rijn doorgetrokken en verbonden met de Catharijnesingel. Drie bruggen zorgen er straks voor dat het Smakkelaarsveld van verschillende kanten bereikbaar is.

(Tekst loopt door onder afbeelding)

Moment suprême

De draagbalk die zaterdagochtend is geplaatst is vrijdag al door een chauffeur opgehaald in Duitsland. Rond 06.00 uur werd de betonnen constructie Utrecht ingereden. Nadat alles gereed was gemaakt op de bouwplaats, werd het gevaarte rond 07.00 uur door twee grote kranen de lucht ingehesen.

Voor de werknemers van bouwbedrijf Dura Vermeer was de plaatsing van de balk ook een bijzonder moment. “Het is één van de mijlpalen”, zegt Schoemaker. “De productie van de draagbalk heeft ongeveer een jaar in beslag genomen. Bij het plaatsen van zo’n groot en zwaar object komt veel kijken. Het heeft uiteindelijk een grote impact op de omgeving en het project. Dit is dan ook wel echt een moment suprême.” De balk lag uiteindelijk rond 07.30 uur op zijn plek.

Vervolgens gaan de werkzaamheden aan het Smakkelaarsveld onverminderd door. De gemeente Utrecht zegt dat de herinrichting van het gebied volgend jaar wordt afgerond.