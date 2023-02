CNN wijst Utrecht aan als leukste fietsstad van Nederland én een van de leukste fietssteden ter wereld

“Als je niet wilt omgaan met de drukte van Amsterdam, ga dan naar Utrecht, waar je nog steeds traditionele oude straten, gebouwen en grachten kunt vinden, evenals een sterke fietscultuur”, zo klinken de woorden van de reisredactie van CNN. Utrecht is volgens de Amerikaanse nieuwswebsite de leukste fietsstad van Nederland en een van de tien leukste fietssteden ter wereld.

“Utrecht heeft een nummer één positie behaald op de Global Bicycle Cities Index en heeft tal van eigen parken, grachten, musea en historische gebouwen te bieden. En dat zonder de drukte op Amsterdams niveau. En het is allemaal verbonden door fietspaden”, zo schrijft de reisredactie van CNN. Eerder dit jaar werd Utrecht door de Spaanse National Geographic ook al aangewezen als nummer één fietsvakantiestad ter wereld.

“De overzichtelijke stad met zo’n 362.000 inwoners had in 2021 420 kilometer aan fietspaden. Ook beweert ze ‘s werelds grootste fietsenstalling bij het Centraal Station te hebben, met plaats voor 12.500 fietsen”, zo vermeldt CNN.

CNN is daarnaast lovend over de fiets- en voetgangersbrug tussen Oog en Al en Leidsche Rijn: “De Dafne Schippersbrug overspant het Amsterdam-Rijnkanaal en verbindt de historische binnenstad met de nieuwe wijk Leidsche Rijn. Maar het is geen gewone brug. Gewijd aan fietsers en voetgangers, integreert het ook een basisschool en een park in het ontwerp.”

Geen plek voor Amsterdam

Het lijstje wordt verder aangevuld met Antwerpen, Bern, Kopenhagen, Leipzig, Melbourne, Monteal, San Francisco, Straatsburg en Tel Aviv. Daarmee staat Amsterdam niet in de top tien van leukste fietssteden ter wereld. Volgens CNN begint de hoofdstad van Nederland te klein te worden voor massa’s toeristen die de stad bezoeken, waardoor de stad overtoerisme ontmoedigt. “Daarom schiet Utrecht, de op drie na grootste stad van Nederland, te hulp.”