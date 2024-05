Code geel voor onweersbuien in Utrecht: ‘Windstoten en hagel kunnen hinder opleveren’

Het KNMI heeft voor de tweede helft van de middag code geel afgegeven. De weerwaarschuwing in Utrecht geldt van 16.00 tot 23.00 uur.



De eerste onweersbuien vallen in de tweede helft van de middag in het zuiden van het land, waarna de buien zich verplaatsen naar het midden en westen. Plaatselijk kan in korte tijd veel regen vallen, waardoor wateroverlast kan ontstaan. “Windstoten en hagel kunnen hinder opleveren voor verkeer en buitenactiviteiten”, waarschuwt het KNMI.

Bij de onweersbuien kan plaatselijk in een uur meer dan 30 millimeter regen vallen en is hagel van 1 tot 2 centimeter doorsnede mogelijk. Plaatselijk kunnen windstoten van 70 kilometer per uur voorkomen. Later op de avond worden de buien minder zwaar.

Wanneer welke waarschuwing?

Het KNMI kan een weerwaarschuwing – code geel, oranje of rood – afgeven als het weer een risico vormt. Mensen kunnen zich dan voorbereiden op gevaarlijk weer, waardoor de kans op schade en letsel beperkt wordt. Code geel, zoals dinsdag van kracht is, wordt afgegeven voor kans op gevaarlijke weersituaties die in Nederland vaak voorkomen.

“De mate waarin het weer een risico is, bepaalt of het KNMI code geel, oranje of rood uitgeeft”, legt het KNMI uit. Hiervoor wordt een zogenoemde impactanalyse gemaakt, waar verschillende overheids- en brancheorganisaties bij betrokken zijn. Code geel houdt volgens het KNMI in dat het raadzaam is om op te letten als je onderweg bent. Er kan bijvoorbeeld verkeershinder ontstaan door veel regenval of harde windstoten.

Bij code oranje is er grote kans op gevaarlijk weer waarbij de impact groot is, met mogelijk schade, letsel of veel overlast tot gevolg. Code rood is het weeralarm voor extreem weer met een grote impact op de samenleving.