Criminaliteit in Utrecht: relatief veel woninginbraken, maar weinig geweldsmisdrijven

Hoewel het aantal woninginbraken in Utrecht al jaren op rij afneemt, komt de Domstad in vergelijking met de andere drie grote steden als slechtste uit de bus. Uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat in Utrecht relatief gezien het vaakst werd ingebroken. Maar op het gebied van geweldsmisdrijven deed Utrecht het vorig jaar dan weer beter dan de andere grote steden. Tijd om eens te kijken naar de Utrechtse criminaliteitscijfers. Hoe is het gesteld met de criminaliteit in Utrecht?

Het CBS doet jaarlijks onderzoek naar criminaliteit in Nederland. Deze week verscheen een nieuw rapport, waarin wordt stilgestaan bij onder meer het aantal (woning)inbraken, geweldsmisdrijven en drugsmisdrijven. Ook de cijfers voor Utrecht zijn daarin terug te vinden.

Landelijk werd gemiddeld 2,9 keer per 1.000 huishoudens ingebroken. Utrecht doet het slechter dan dat gemiddelde en scoort ook het slechtst van de vier grote steden. In Utrecht werd vorig jaar het vaakst ingebroken: 3,8 keer per 1.000 huishoudens tegenover 3,6 keer in Amsterdam, 3,7 keer in Den Haag en 3,1 keer in Rotterdam. Opvallend is verder dat in de hele provincie Utrecht relatief vaak wordt ingebroken. De gemeenten met de meeste woninginbraken in 2021 liggen bijna allemaal in de provincie Utrecht en in het Gooi. In Zeist werd het vaakst ingebroken van alle Nederlandse gemeenten: 8,1 keer per 1.000 huishoudens.

Tekst loopt door onder de grafiek

Hoewel in Utrecht in vergelijking met de andere grote steden dus relatief vaak wordt ingebroken, daalt het aantal woninginbraken al jaren op rij. In 2010 wisten inbrekers nog 2.795 keer toe te slaan, maar dat was vorig jaar gedaald naar 680 keer. Het CBS heeft geen onderzoek gedaan naar het oorzakelijk verband tussen de coronapandemie en criminaliteit, maar denkt wel dat het aannemelijk is dat het beeld in 2020 en 2021 is beïnvloed door de coronapandemie en de bijbehorende maatregelen. Doordat mensen veel thuiswerkten en weinig de deur uit gingen, werd het voor inbrekers veel moeilijker om toe te slaan.

Voor 1 op de 10 inbraken in Nederland wordt door de politie een verdachte aangehouden. In 2012 was de helft van deze verdachten jonger dan 25 jaar, maar in 2021 is dit gedaald tot een op de drie verdachten. De gemiddelde leeftijd van inbrekers is gestegen van 28 jaar naar 31,5 jaar.

Geweldsmisdrijven

Op het gebied van woninginbraken doet Utrecht het dus niet zo goed, maar de cijfers van geweldsmisdrijven vallen op in positieve zin. Landelijk registreerde de politie 4,3 gewelds- en seksuele delicten per 1.000 inwoners en Utrecht zit daar met 4,5 per 1.000 maar net boven. In Rotterdam, Den Haag en Amsterdam ligt dat aantal veel hoger: tussen de 8 en 9, twee keer zoveel dus.

Tekst loopt door onder de grafiek

Ook het aantal mishandelingen en bedreigingen neemt al elf jaar flink af. Werden er in 2010 in Utrecht nog 1.480 mishandelingen geregistreerd, in 2021 waren dat er nog 745. Die daling is ook zichtbaar in het aantal bedreigingen: dat aantal ging van 950 in 2010 naar 495 in 2021. Het aantal aanrandingen en verkrachtingen schommelt al jaren rond hetzelfde aantal: in 2021 werden in Utrecht 65 aanrandingen en 55 verkrachtingen geregistreerd.

Tekst loopt door onder de grafiek

Drugscriminaliteit

Een van de meest besproken vormen van criminaliteit in Utrecht is toch wel drugscriminaliteit. De politie registreert hoeveel mensen er worden aangehouden op basis van de Opiumwet, waarin een verbod is opgenomen op ‘het bereiden, bewerken, verwerken, verkopen, afleveren, verstrekken, vervoeren of aanwezig hebben’ van hard- en softdrugs die genoemd worden op lijst I (zoals heroïne, cocaïne, xtc en GHB) en II (zoals hasj en wiet).

Tekst loopt door onder de grafiek

Vorig jaar werden in Utrecht 120 overtredingen met harddrugs en 55 overtredingen met softdrugs geregistreerd. Ook het aantal geregistreerde drugsmisdrijven daalt al jaren op rij. Eind vorig jaar kwam de gemeente Utrecht met een hardere aanpak om de ontwrichtende effecten van drugscriminaliteit tegen te gaan. Die moet onder meer voorkomen dat jongeren in de drugscriminaliteit terechtkomen.

Aanhoudingen

Vorig jaar konden in Utrecht 2.630 verdachten voor misdrijven worden aangehouden. Dat is een stuk minder dan in voorgaande jaren, maar het aantal geregistreerde misdrijven is ook gedaald. Ook landelijk daalde het aantal aangehouden verdachten. In 2020 werden 153.620 mensen aangehouden op verdenking van het plegen van een misdrijf. Vorig jaar ging het om 139.580 aangehouden verdachten.

Wil jij DUIC steunen en een set ansichtkaarten ontvangen met de beste foto’s uit het boek DUIC in 2021? Voor 7,95 euro krijg je twaalf kaarten, van elke maand in 2021 één ansichtkaart. Met de aanschaf van de kaarten heb je niet alleen een herinnering aan 2021 – om op te hangen, te bewaren of te versturen – maar steun je ook de lokale journalistiek in Utrecht.