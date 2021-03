D66 veruit de grootste in Utrecht; bekijk hier de voorlopige uitslag

Na het tellen van 98 procent van de stemmen, is de voorlopige uitslag van de gemeente Utrecht bekend. Daaruit blijkt dat D66 met 25,8 procent van de stemmen de grootste partij in Utrecht is, gevolgd door de VVD met 1,7 procent.

Bekijk hieronder de voorlopige uitslag in procenten.



De opkomst was 81.6 procent. Bij de vorige Tweede Kamerverkiezing in 2017 was dit 83.9 procent. De drie stemdagen van de Tweede Kamerverkiezing zijn in Utrecht goed verlopen.

De voorlopige uitslag betreft de telling op lijstniveau. Op donderdag 18 maart vindt de telling op kandidaatsniveau plaats. Utrecht telt ruim 250.000 kiesgerechtigden. Stemmen kon tot 21.00 uur in een van de 196 stembureaus.

Burgemeester Sharon Dijksma: “Alles was deze keer anders. In heel Utrecht zijn coronaproof stemlocaties ingericht. Ik ben zelf op verschillende stembureaus geweest zoals het Spoorwegmuseum, de stemstraat bij P&R Papendorp en de brandweerkazerne in Vleuten. Ik ben trots op alle vrijwilligers en medewerkers die deze week een megaprestatie leveren.”