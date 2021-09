De Machinerie verwacht in 2023 open te gaan in Werkspoorkwartier in Utrecht

De Machinerie, volgens de initiatiefnemers de toekomstige hotspot voor film- en beeldcultuur, verwacht in 2023 te openen in het Werkspoorkwartier in Utrecht. Verschillende instellingen gaan samen optrekken in het huidige pand van evenementenhal Central Studios dat dan de deuren sluit.

Aan de Gietijzerstraat in het Werkspoorkwartier komen vier multifunctionele filmzalen, werkplekken, studio’s, evenement- en expositieruimtes en horeca. De Machinerie moet een levendige uitgaansplek voor omwonenden, de stad en de regio met nationale aantrekkingskracht worden. Partijen als ’t Hoogt, Nederlands Film Festival en Fotodok gaan zich er huisvesten.

Eerder stemde de gemeenteraad al in met de financiering van de inrichting van het gebouw, daar is zo’n 3,5 miljoen euro mee gemoeid. De eigenaar van het gebouw gaat overigens ook nog voor zeker 4 miljoen euro verbouwen. Eerder werd 2022 gecommuniceerd als openingsjaar, maar dat is nu 2023 geworden.

Eerste programma

De Machinerie trapt dit jaar wel al af met een eerste programma, maar dat gebeurt nog op een andere locatie. Zo is er een Kickstart Lab, een interdisciplinaire training voor Utrechtse beeldmakers aan het begin van hun carrière. Startende beeldmakers kunnen zich via de website opgeven voor het talentenprogramma, er is uiteindelijk plek voor acht deelnemers.

Ook komen er vier Modus Operandi Sessies, een serie waarin fotografen, filmmakers, animatoren en XR-designers in gesprek gaan over hun werkwijze.