De Meernbrug komende week afgesloten vanwege werkzaamheden

Het asfalt op de Meernbrug is volgens de gemeente Utrecht oud en deels versleten en moet daarom opgeknapt worden. Vanaf komende maandag tot en met vrijdag 7 november is de brug in de wijk De Meern daarom dicht voor al het autoverkeer. Voetgangers en fietsers kunnen wel oversteken via de brug.

Tussen de Meerndijk en de Castellumlaan ligt de Meernbrug. De gemeente heeft geconstateerd dat de slijtlaag – een dunne laag asfalt – van de brug oud en op sommige plekken versleten is.

Komende week wordt deze laag daarom volledig weggehaald, waarna de brug wordt schoongemaakt en een tent over de brug wordt gespannen. Het brugdek moet namelijk goed opgedroogd zijn voordat er een nieuwe laag aangelegd kan worden. De werkzaamheden vinden tussen 07.00 en 16.00 uur plaats.

Geluidsoverlast

De werkzaamheden kunnen volgens de gemeente voor de nodige overlast zorgen. Het verwijderen van de huidige laag en het schoonmaken van het brugdek gebeurt met een machine die voor geluidsoverlast kan zorgen.

Bovendien is de naastgelegen Loobrug al lange tijd dicht vanwege beschadigingen, waardoor autoverkeer mogelijk extra moet omrijden. Het is volgens de gemeente alleen niet veilig om het vervangen van het brugdek nog verder uit te stellen, aangezien de wintermaanden voor gladheid en daarmee gevaarlijke situaties kunnen zorgen.