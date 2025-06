Loobrug in de Meern blijft dicht: geen zicht op snelle heropening

In het vragenuur van de Utrechtse gemeenteraad is duidelijk geworden dat de afsluiting van de Loobrug in de Meern nog lange tijd zal duren. Volgens wethouder Susanne Schilderman is de brug, die in april per direct werd gesloten, dusdanig beschadigd dat het zelfs niet mogelijk is om slechts één rijbaan open te stellen. Het vervangen van de brug moet in het eerste halfjaar van 2026 plaats gaan vinden, laat ze eveneens weten.

VVD-raadslid Marijn de Pagter vroeg wethouder Schilderman naar de resultaten van het externe onderzoek dat was ingesteld om de technische staat van de Loobrug te analyseren. De wethouder gaf aan dat de brug onvoldoende sterk blijkt, en heeft daarom drie maatregelen onderzocht als alternatief.

Drie maatregelen

De eerste maatregel bestaat uit het gedeeltelijk openstellen van de brug voor eenrichtingsverkeer of een-om-een-regeling, maar zelfs daar “blijkt de brug onvoldoende sterk voor”, aldus de wethouder.

Ten tweede zou de brug tijdelijk versterkt kunnen worden zodat de brug volledig, of op zijn minst gedeeltelijk, opengesteld kan worden. “Het voorbereiden en uitvoeren van deze maatregel kost echter maanden en is zeer kostbaar”, aldus Schilderman. Daarnaast zou deze maatregel volgens Schilderman ‘geen efficiënte inzet van de beschikbare middelen en capaciteit zijn’ omdat de bouw van de nieuwe brug al op de planning staat.

De laatste optie zou het tijdelijk openstellen van de naastgelegen busbaan voor autoverkeer zijn, maar dit is verkeerskundig weer te complex volgens de wethouder.

‘Echt nog heel lang dicht’

Raadslid De Pagter concludeerde aan de hand van de wethouder haar antwoorden dat de brug ‘dus echt nog heel lang dicht gaat zijn’. “Naar verwachting gaat hier wel een jaar of twee overheen”, vroeg de VVD’er zich hardop af. Wethouder Schilderman wilde hier niet in meegaan: “Ik kan nu nog geen volledige inschatting maken van de volledige werkzaamheden van de brug, dus daar ga ik nu ook niet over speculeren”. Schilderman geeft aan dat de omwonenden zo snel mogelijk geïnformeerd worden zodra hier meer duidelijkheid over is.