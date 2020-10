De vergunning voor herontwikkeling van Tivoli Oudegracht is binnen

Het heeft veel voeten in de aarde gehad maar de vergunning voor de herontwikkeling van Tivoli Oudegracht in Utrecht is binnen. Het voormalige kloostercomplex en poppodium gaat omgebouwd worden tot een multifunctioneel complex met onder meer horeca, waaronder een hotel, en kinderdagverblijven.

Het is ondertussen alweer zes jaar geleden dat Tivoli Oudegracht de deuren sloot. Met de opening van TivoliVredenburg in datzelfde jaar was Utrecht een muziekpaleis rijker, maar kwam er een einde aan de locatie aan de gracht. Toen het pand leeg kwam te staan, vond muziekcollectief Kytopia er onderdak en begon het proces voor een nieuw plan.

Er kwam een nieuw bestemmingsplan, dat als basis dient voor de herontwikkeling. In 2015 vond er een stadsgesprek plaats over het complex Het gaat niet alleen om het adres Oudegracht 245, ook de adressen Springweg 102C, 102D en 102E en de daarbij horende tuinen zijn onderdeel van het pakket. Deze objecten vormen de kern van het complex en een uniek rijksmonument in de binnenstad.

Koper

In het voorjaar van 2018 startte een selectieprocedure om een koper te vinden. Uit dat proces kwamen ontwikkelaar Stadswaarde Vastgoed en initiatiefnemer en conceptontwikkelaar Douwe van Akkerveeken als winnaar. In maart 2019 vertrok Kytopia om plaats te maken voor de herontwikkeling en dit jaar had het nieuwe complex de deuren moeten open.

Zoals bij veel grote projecten kan er weleens vertraging ontstaan, en dat was ook bij deze herontwikkeling het geval. Maar nu is de vergunning voor de plannen door de gemeente afgegeven. Eerder dit jaar kreeg het plan al een positief advies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de commissie Welstand en Monumenten.

Tekst gaat verder onder afbeelding

Plan

In het complex van panden komen straks horeca, waaronder een hotel, en kinderdagverblijven. Ook zal er ruimte komen voor culturele voorzieningen. De horeca in het gebouw mag in de categorie D1 en D2 vallen. Deze categorieën staan voor daghoreca en restaurants.

Het voorgebouw aan de Oudegrachtzijde wordt ingericht als entree, lobby en hotelkamer. De historische kloostergang die door het gebouw loopt, wordt opengesteld waardoor bezoekers van de horeca in de kloostertuin kunnen komen. De opzet van de grote zaal blijft zoals die is. Op de verdieping aldaar komt een restaurant.

Traject

De aangevraagde vergunning en plannen hebben ter inzage gelegen zodat belanghebbenden konden reageren. Er kwamen vijf zogeheten zienswijzen binnen. Niet alle zorgen zijn namelijk weggenomen bij omwonenden. Die maken zich vooral druk om mogelijke geluidsoverlast. De gemeente verwacht echter dat alles binnen de perken blijft en de huidige regelgeving gevolgd wordt. Zoveel geluid als tijdens het verleden als poppodium zal er sowieso niet meer klinken.

De vergunning die nu is afgegeven is nog niet ‘onherroepelijk’. Omwonenden kunnen de komende weken nog in bezwaar. Als dat niet gebeurt, kan het gebouw over een paar weken overgeleverd worden aan de ontwikkelaar en kan er gebouwd gaan worden.