Deel Janskerkhof in Utrecht wordt in december opnieuw ingericht; 24 parkeerplaatsen verdwijnen

Het deel van het Janskerkhof in Utrecht dat momenteel uit één parkeerplaats bestaat gaat in december op de schop. Zo worden er 24 parkeerplekken weggehaald en wordt de inrit verplaatst. Ook komen er extra fietsparkeerplekken.

Eerder dit jaar heeft de gemeente het plan voor het Janskerkhof bekendgemaakt. Door onder meer alle parkeerplaatsen weg te halen, de terrassen een passende plek te geven en de infrastructuur ten noorden van het Janskerkhof aan te passen hoopt de gemeente er een samenhangend geheel van te maken. Deze werkzaamheden moeten eind 2027 of begin 2028 starten.

Tot het zover is worden er stappen gezet in het autoluw maken van het Janskerkhof. Zo zijn in het verleden al meerdere parkeerplaatsen weggehaald en dat gaat in december weer gebeuren. In totaal worden volgende maand 24 plekken weggehaald, waardoor extra ruimte ontstaat voor voetgangers en fietsparkeerplekken.

Inrit

Daarnaast komt de inrit tot het parkeerterrein ter hoogte van de Boothstraat te liggen, een paar meter verder dan de huidige inrit. Hierdoor ontstaat volgens de gemeente meer ruimte op het plein. De gehandicaptenparkeerplaatsen worden verplaatst en er kom een extra bij. Er komen tot slot extra fietsparkeerplaatsen aan de kant van de Drift en de plek van de deelauto wordt verplaatst.

In de week van 2 december worden de nietjes aan de kant van Drift geplaatst en een week later beginnen de werkzaamheden ter hoogte van de Boothstraat. Als alles volgens planning verloopt wordt het nieuwe deel in januari opgeleverd. “Tijdens de werkzaamheden blijven de straat en de overige parkeerplekken bereikbaar”, schrijft de gemeente in een brief aan omwonenden.

Bekijk hieronder de plattegrond van de huidige situatie en de nieuwe situatie