Janskerkhof in centrum Utrecht gaat volledig op de schop; alle parkeerplaatsen verdwijnen

Het Janskerkhof, volgens de gemeente één van de oudste en bekendste pleinen in het hart van Utrecht, gaat volledig op de schop. De plek zou nu nog een onlogische inrichting hebben en ogen als een onsamenhangend plein. Door onder meer alle parkeerplaatsen weg te halen, de terrassen en passende plek te geven en de infrastructuur ten noorden van het Janskerkhof aan te passen hoopt de gemeente hier verandering in te brengen. Vanwege het beperkte budget zijn er ook zaken die waarschijnlijk niet aangepakt worden, zoals de busbaan die het plein doormidden snijdt.

In 2010 heeft de gemeenteraad het college van B&W via een motie opgeroepen om het Janskerkhof stapsgewijs autovrij te maken. De afgelopen jaren zijn dan ook een aantal plekken opgeheven. Daar komt bij dat het, zoals het college het zelf omschrijft, al een lang gekoesterde wens is om van het Janskerkhof een stadsplein te maken met een ‘grote verblijfskwaliteit’. “Momenteel ervaren de huidige gebruikers namelijk een onlogische inrichting, zijn er diverse obstakels op het Janskerkhof, oogt het Janskerkhof niet als een samenhangend plein en functioneert het niet als een prettige plek om te verblijven.”

Riool

In 2027 staat de vervanging van het riool dat onder het Janskerkhof loopt op de agenda. Deze werkzaamheden plus de ambitie om alle parkeerplaatsen op te heffen, zijn volgens het college de aanleiding om ook een aantal andere zaken aan te pakken. Zo wil de gemeente de weg die in het noorden langs het plein loopt en haaks staat op onder andere de Boothstraat aanpassen. De bomen moeten meer ruimte krijgen zodat deze zich beter kunnen ontwikkelen en er moeten meer bankjes komen.

De verschillende terrassen die nu vooral aan de westelijke kant van het Janskerkhof zijn te vinden, maar bijvoorbeeld ook de evenementen die door het jaar heen worden georganiseerd op het plein, moeten straks een ‘passende plek’ krijgen. Ook voor de ondernemers van de bloemenmarkt, die in het verleden hun zorgen hebben geuit over het verdwijnen van de parkeerplaatsen, blijft plek op het Janskerkhof.

Budget

Het college zegt dat er vanwege het ‘beperkte budget’ slim moet worden omgesprongen met de beschikbare middelen. Er is voor de aanpassingen 3,3 miljoen euro beschikbaar. Sommige wensen kunnen daarom waarschijnlijk niet worden verwezenlijkt.

Zo wordt de busbaan waarschijnlijk niet aangepast, waardoor deze meer onderdeel wordt van het Janskerkhof en daardoor minder voelt als barrière die het plein doormidden snijdt. Ook wordt het fietspad ten zuiden van het plein niet aangepakt. Tot slot is er waarschijnlijk ook geen geld om extra toiletten te plaatsen.

Komende periode wordt het plan verder uitgewerkt. “Daarbij betrekken we belanghebbenden, zoals de marktondernemers, de terraseigenaren, evenementenorganisaties en bewoners.”