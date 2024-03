Deel van Koningsweg in Utrecht zeven maanden afgesloten vanwege terugkeer damsluisbrug

Vanwege de terugkeer van de damsluisbrug op de Koningsweg is het deel van de straat ter hoogte van de Rijndijk zo’n zeven maanden afgesloten voor auto’s. De werkzaamheden starten begin april en duren tot ongeveer eind oktober.

In 1875 werd tussen de forten Lunet I en Lunet II een zogenoemde Damsluisbrug gebouwd. Deze brug lag over de sloot die beide fortgrachten met elkaar verbond. Tussen de pijlers zaten houten balken waarmee het water kon worden afgesloten, waardoor delen van het land achter de dam onder water kon worden gezet.

In 1962 werd de sloot gedempt en het brugdek gesloopt. De fundering van de historische brug ligt echter nog steeds op dezelfde plek. Het idee is dan ook dat dit straks ook weer de basis vormt van de nieuwe damsluisbrug.

Grote klus

De werkzaamheden starten over ruim een week en het gaat volgens de gemeente om een ‘grote’ klus. De aannemers verwijderen eerst het wegdek van de Koningsweg ter hoogte van de Rijndijk. “Dat moet […] voorzichtig gebeuren, omdat er veel kabels en leidingen onder het wegdek lopen”, is te lezen in een brief aan omwonenden.

Vanaf het begin van de werkzaamheden is dit deel van de Koningsweg afgesloten voor het verkeer, behalve voor fietsers en voetgangers. “Overal worden de omleidingsroutes met borden aangegeven.” Ook wordt het Galgenwaardsepad volgens de gemeente enkele keren afgesloten tijdens de werkzaamheden. Wanneer dit precies gaat zijn is nu nog niet bekend.

Nadat het huidige wegdek is weggehaald wordt het eerder gedempte verbindingskanaal tussen de fortgrachten weer heropend. Om ruimte te maken voor de werkzaamheden en het water zijn al enkele bomen gekapt.

Forten

Naast deze damsluisbrug worden, krijgen ook de forten Lunet I, II, III en IV een opknapbeurt. Zo wordt bijvoorbeeld de grond die afgegraven wordt bij het heropenen van het verbindingskanaal gebruikt om een aarden wal aan te leggen bij Lunet I. De restauratie van de forten worden naar verwachting deze zomer afgerond.

Tot slot wil de gemeente langs de Oud Wulverbroekwetering een wandelpad, een brug voor voetgangers en een natuurvriendelijke oever aanleggen. Zodra de vergunningen rond zijn kunnen de werkzaamheden starten. “Wij verwachten eind augustus 2024 met de werkzaamheden te starten, dit duurt ongeveer vijf maanden.”