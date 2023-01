De historische Damsluisbrug keert terug naar de Koningsweg in Utrecht

De fundering van de historische Damsluisbrug die tot 1962 tussen de forten Lunet I en Lunet II in Utrecht lag komt weer terug. Zowel de forten als de brug zijn volgens de gemeente een belangrijk onderdeel van de militair culturele geschiedenis van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

De Damsluisbrug werd in 1875 gebouwd over de sloot die de fortgrachten met elkaar verbond. Tussen de pijlers zaten houten balken waarmee het water kon worden afgesloten. Met dit systeem konden delen van het land achter de dam onder water worden gezet, wat het principe van alle waterlinies in Nederland was. “Daarmee is zo’n brug een belangrijk deel van het verhaal van de waterlinie”, aldus de gemeente.

Daarnaast kon een deel van het brugdek destijds worden weggehaald zodat bootjes van de ene naar de andere gracht konden varen. In 1962 is de brug weggehaald, maar de fundering was blijven zitten.

Onderzoek

In 2021 is in het gebied waar het Lunettenpark moet komen – dit is het ook het gebied waar de Damsluisbrug ooit lag – archeologisch onderzoek gedaan. Er is toen een groot deel van de oorspronkelijke fundering in ‘verrassend’ goede staat teruggevonden. De gemeente is destijds een onderzoek gestart om te kijken of deze fundering opnieuw gebruikt kan worden.

Dat bleek het geval te zijn en in het eerste kwartaal van dit jaar worden de voorbereidende werkzaamheden gestart voor het terugplaatsen van de brug. Hierdoor komt er meer wateroppervlakte en meer plek om te recreëren én het verhaal van de Nieuwe Hollandse Waterlinie wordt beter verteld.

In het tweede kwartaal starten de werkzaamheden. Fietsers, wandelaars en bestemmingsverkeer hoeven niet om te rijden, maar doorgaand verkeer wordt straks wel omgeleid. Meer informatie hierover wordt later dit jaar bekend.