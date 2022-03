Deze afspraken wil Klépierre met de gemeente maken voordat er trappen bij de Moreelsebrug kunnen komen

De gemeente wil vier afspraken met Klépierre maken, waardoor de eigenaar van Hoog Catharijne zich niet meer verzet tegen de bouw van trappen bij de Moreelsebrug. Eén daarvan is een tegemoetkoming voor de ‘waardedaling’ van het winkelcentrum.

De trappen vanaf de Moreelsebrug naar de perrons van station Utrecht Centraal zijn al lang een heet hangijzer. Het is een langgekoesterde wens van veel forensen en de gemeenteraad. Tot op heden leek het steeds dat het er niet van zou komen. Met Klépierre is namelijk afgesproken dat er geen trappen komen, behalve als de veiligheid in het geding komt door toenemend reizigersverkeer.

Eind vorige maand werd echter bekend dat er een overeenstemming met Klépierre was bereikt. Wethouder Eelco Eerenberg noemde dat ‘goed nieuws voor de stad’ en ook zei hij dat de komst van de trappen een ‘serieuze stap’ dichterbij waren. Nu is voor een deel bekend wat er in die overeenstemming tussen de gemeente en Klépierre is opgenomen. Grotendeels bestaat het uit vier afspraken tussen beide partijen.

Herstellen

De eerste afspraak is dat wanneer de trappen aangelegd zouden worden, deze niet voor 1 januari 2026 in gebruik worden genomen. Klépierre wil de tussenliggende tijd namelijk gebruiken om te herstellen van de schade die ontstond tijdens de pandemie en ook wil het Franse bedrijf de herontwikkeling van Hoog Catharijne kunnen afronden. “Aangezien de gemeente en ProRail ook nog enkele jaren bezig zijn met de praktische voorbereidingen en realisatie […] vinden wij dit voorstel acceptabel”, is te lezen in een brief aan de raad.

De tweede afspraak is dat de gemeente een tegemoetkoming aan Klépierre betaalt voor de eventuele waardedaling van het winkelcentrum. Vanwege de trappen bij de Moreelsebrug kan het namelijk zijn dat minder mensen Hoog Catharijne passeren. Om hoeveel geld het gaat is geheim.

Plint

Ten derde wil de gemeente afspreken dat de Moreelseplint uiterlijk op 1 januari 2025 afgerond moet zijn. In een eerdere overeenkomst tussen Klépierre en de gemeente staat dat de herontwikkeling van Hoog Catharijne vanaf 1 januari 2023 gereed moet zijn.

Deze planning zou al voor 95 procent gelukt zijn, maar vanwege de pandemie heeft het deel bij de Moreelsehoek en Moreelsepark vertraging opgelopen. “Wij vinden dit een gegronde reden voor uitstel.” De verwachting is dat de werkzaamheden dit najaar starten.

Kantoor

De vierde en laatste afspraak is dat de gemeente zich zal inspannen om 260 vierkante meter oppervlak in Hoog Catharijne om te zetten van een retail- naar een kantoorbestemming. “Klépierre wil graag een entree maken vanuit de passage Gildekwartier naar de te herontwikkelen voormalige Rabokantoren in Gildeveste.”

Voordat het college deze overeenkomst aangaat is het de beurt aan de gemeenteraad om zich te buigen over de voorgenomen afspraken. De leden krijgen tot en met 21 april de tijd om eventuele wensen en bedenkingen te uiten.

Wil jij DUIC steunen en een set ansichtkaarten ontvangen met de beste foto’s uit het boek DUIC in 2021? Voor 7,95 euro krijg je twaalf kaarten, van elke maand in 2021 één ansichtkaart. Met de aanschaf van de kaarten heb je niet alleen een herinnering aan 2021 – om op te hangen, te bewaren of te versturen – maar steun je ook de lokale journalistiek in Utrecht.