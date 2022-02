Trappen Moreelsebrug naar perrons Utrecht Centraal ‘serieuze stap dichterbij’

De trappen vanaf de Moreelsebrug richting de perrons op station Utrecht Centraal gaan er mogelijk toch komen. Met Klépierre is overeenstemming bereikt over het mogelijk plaatsen van trappen na 1 januari 2026. “Hierdoor komen de trappen een serieuze stap dichterbij”, zegt wethouder Eelco Eerenberg.

De trappen zijn al lang een heet hangijzer. Het is een langgekoesterde wens van veel forensen en de gemeenteraad. Tot op heden leek het steeds dat het er niet van zou komen. Met Klépierre, eigenaar van winkelcentrum Hoog Catharijne, is namelijk afgesproken dat er geen trappen komen, behalve als de veiligheid in het geding komt door toenemend reizigersverkeer. Maar er lijkt beweging te zijn.

Wethouder Eelco Eerenberg. “Dat is goed nieuws voor de stad. Want het is al lang een wens van veel Utrechters en de gemeenteraad om via deze brug de perrons van station Utrecht Centraal toegankelijk te maken. En andersom, om vanaf de perrons via de brug de stad beter bereikbaar te maken.”

Begin 2023 naar de gemeenteraad

Met Klépierre is overeenstemming over het mogelijk plaatsen van trappen na 1 januari 2026. Daarnaast hebben de gemeente Utrecht en ProRail voortgang geboekt op dit onderwerp. Ze hebben een onderzoek afgerond naar de veiligheid en noodzaak van trappen aan de Moreelsebrug. Er is daardoor meer duidelijkheid over de uitgangspunten voor trappen en er zal samen met ProRail verder gewerkt worden aan de uitwerking en voorbereiding.

“De trappen aan de Moreelsebrug zijn een logische volgende stap voor Utrecht Centraal”, zegt Harro Homan, regiodirecteur Randstad Noord bij ProRail. “Al bij het ontwerp van de brug werd er rekening gehouden met trappen aan de brug. We zien het dan ook als een goede toevoeging voor de toekomst, om het groeiende aantal reizigers een prettige extra route te bieden van de trein naar de eindbestemming. Het is mooi om daar samen met de gemeente weer een stap dichterbij te zijn.”

Wethouder Eerenberg vult aan: “Begin 2023 verwachten we een voorstel aan de gemeenteraad te kunnen voorleggen op basis waarvan zij een definitief besluit kunnen nemen of de trappen ook echt aangelegd gaan worden.”

