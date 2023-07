Deze maatregelen neemt de gemeente Utrecht om overlast rond de Nobelstraat tegen te gaan

Horecastewards, weesfietsenacties en het opstellen van gedragsregels. De gemeente Utrecht heeft deze en andere maatregelen aangekondigd om de geluidsoverlast in de Nobelstraat en omgeving aan te pakken. Verschillende omwonenden laten al langer weten last te hebben van geluid en dan met name in de nachtelijke uren.

In 2022 stuurden 39 bewoners uit de Nobelstraat en omliggende straten een brief over ‘ernstige overlast die zij ervaren en de impact die dit heeft op hun veiligheidsbeleving en gezondheid’. Sindsdien is de gemeente nadrukkelijker in gesprek met bewoners en worden er verschillende maatregelen aangekondigd. Toch werd eerder ook gewaarschuwd dat er geen eenvoudige oplossingen zijn om de problematiek volledig te verhelpen.

Op de korte termijn worden er wel maatregelen genomen. Zo worden zes maanden lang horecastewards ingezet die tijdens de drie uitgaansavonden het publiek aanspreken. Ze gaan mensen aanspreken op geluidsoverlast, alcoholgebruik in de openbare ruimte, vervuiling en het hinderlijk parkeren van hun fiets. Ook worden er gedragsregels opgesteld. De gemeente schrijft: “Uitgaanspubliek en passanten zullen regelmatig actief worden geïnformeerd over deze gedragsregels.”

Ook worden er vaker fietsenacties gehouden in de straat, waarbij rijwielen die te lang gestald zijn worden verwijderd. Ook wil de gemeente bezoekers van de straat motiveren om hun fiets ergens anders te parkeren.

Nieuwe horecazaken

De Nobelstraat is in de plannen van de gemeente opgenomen als ‘ontwikkellocatie’ voor nieuwe horeca. Maar vanwege de actuele situatie gaat het college van B&W onderzoeken of daar van afgeweken kan worden. Dat betekent in de praktijk dat er geen horecavergunningen worden afgegeven voor zaken die tot na 22.00 uur open willen blijven.

Geluidsisolatie

Een andere mogelijkheid is dat de woningen waar bewoners veel overlast ervaren beter geïsoleerd worden. Er wordt onderzocht of dit mogelijk is en wat de kosten daarvan zijn.