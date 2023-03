‘Geen eenvoudige oplossingen voor problematiek Nobelstraat in Utrecht’

Er zijn geen eenvoudige oplossingen voor de problematiek op de Nobelstraat in Utrecht. Dat schrijft het college van B&W op vragen vanuit de gemeenteraad. Verschillende bewoners van de straat en omliggende straten in de binnenstad ervaren al langere tijd verkeers- en geluidsoverlast.

De Nobelstraat ligt in het hart van de binnenstad, er loopt een busbaan doorheen, twee drukke fietspaden en er zijn veel uitgaansgelegenheden. Omwonenden maken al langere tijd melding van overlast. De gemeente erkent deze problemen ook. Vorig jaar in september zijn er gesprekken gestart met bewoners, ondernemers, studenten en belangenverenigingen. Recent vroegen EenUtrecht, Partij voor de Dieren, Volt en Utrecht Solidair om opheldering over ‘ontoelaatbare geluidshinder’

Het college zegt dat de gemeten geluidsniveaus inderdaad ‘fors’ zijn en dat daarom de kans op slaapverstoring zeer reëel is. Het gaat daarbij vooral om geluiden die veroorzaakt worden door mensen op straat.

Onmogelijke opgave

De gemeente schrijft verder dat er een stapeling van functies is in de straat; wonen, uitgaan en mobiliteit. Die functies gaan niet altijd goed samen en zorgen dan ook voor frictie. Er wordt daarom gekeken naar maatregelen om dit aan te pakken, ook al zegt het college dat enige mate van overlast zal blijven.

Het college schrijft: “De afgelopen periode heeft de gemeente samen met alle groepen belanghebbenden een probleeminventarisatie uitgevoerd. In deze periode hebben we ook gekeken of er maatregelen waren die direct uitgevoerd kunnen worden om de overlast te verminderen. Die hebben we niet gevonden.” Er zouden dan ook geen eenvoudige oplossingen zijn.

De gemeente is verder van mening dat het een onmogelijke opgave is om alle overlast in dit gebied op te lossen: “Het uitgaanspubliek en de bijbehorende overlast zijn onlosmakelijk verbonden met de bestaande (horeca)functie van de Nobelstraat. Tegelijkertijd zien we dat op dit moment de situatie in de Nobelstraat uit balans is en de leefbaarheid voor bewoners onder druk staat. Daarom maken we een inventarisatie van mogelijke maatregelen voor dit specifieke gebied waarbij we kijken naar alle mogelijke maatregelen die kunnen bijdragen aan het verminderen van de overlast.” De mogelijke maatregelen worden later nog bekendgemaakt.