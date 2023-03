Dierenweide Julianapark in Utrecht verzet zich tegen uitsterfbeleid herten

Er komt een uitsterfbeleid voor dam- en edelherten die als hobby- of huisdier worden gehouden, en daar vallen ook herten in dierenweides onder. Dat heeft minister Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit besloten. Dit is echter tegen het zere been van veel hertenkampen en dierenweides. Ook de beheerder van de dierenweide in het Julianapark komt in verzet.

De Rijksoverheid heeft een lijst met dieren samengesteld die voor mensen geschikt zijn om te houden. Daar staan bijvoorbeeld katten en honden op. Vanaf 1 januari 2024 verandert die lijst en dan mogen dam- en edelherten niet meer verkocht, gekocht en gefokt worden. Dat betekent in de praktijk een uitsterfbeleid van herten bij dierenweiden en hertenkampen.

In Utrecht worden tientallen herten gehouden in dierenweides en hertenkampen. Bekende plekken zijn het Julianapark, waar al 120 jaar herten zouden zijn, en park Oog in Al waar al 80 jaar herten staan. Beide locaties hebben laten weten het niet eens te zijn met het besluit van de minister.

Verweer

Jan Willem van Holland is beheerder van de dierenweide in het Julianapark en het besluit kwam voor hem als een ‘donderslag bij heldere hemel’. Volgens hem is het besluit niet goed onderbouwd.

De minister heeft besloten dat de herten niet meer op de lijst komen te staan vanwege risico’s op letsel voor mensen, risico’s dat de dieren ziektes overbrengen en het welzijn van de dieren. Volgens Van Holland zijn deze risico’s juist allemaal te verwaarlozen op een gecontroleerde plek als dierenweide Julianapark. Ook zouden de herten al lang gedomesticeerd zijn en goed verzorgd worden. Er staan ongeveer 20 herten in het Julianapark.

Van Holland heeft samen met dierenarts Peter Klaver een uitgebreid verweerschrift geschreven waarin op de argumenten van de minister wordt ingegaan. Deze dierenarts heeft vaker al kritiek geuit op het recente besluit om herten in dierenweides te laten uitsterven.

De dierenweide in Oog in Al laat weten dat met het besluit voorbij wordt gegaan aan de historische, culturele en sociale waarde van dierenweiden met herten. “Dat is niet zomaar te behouden wanneer we de herten vervangen door kamelen, waterbuffels en lama’s, die straks wel gehouden mogen worden.” Ook dierenweide Oog in Al meent dat de ‘risicoanalyse’ rammelt.

Het onderwerp staat ook op de agenda van de politiek in Utrecht. De Partij voor de Dieren is blij met het verbod omdat het om wilde dieren zou gaan die niet in een kamp thuishoren. De partij heeft het college van B&W gevraagd of het fokverbod niet eerder ingevoerd kan worden in Utrecht.