Dijksma wil meer middelen om drugscriminaliteit aan te pakken; ‘Anders hebben we een groot probleem’

De Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma vindt dat er te weinig hulp is voor jongeren die op het verkeerde pad dreigen te komen. “Wij hobbelen achter de feiten aan.” Dat zei Dijksma vrijdagavond bij het televisieprogramma Op1.

Dijksma was te gast bij de talkshow omdat ze honderd dagen burgemeester van Utrecht is. Eerder zei ze in hetzelfde programma al dat drugscriminaliteit een groot probleem is in de stad. Nu ging Dijksma daar verder op in.

Programma

“Niemand zal ontkennen dat het heel aantrekkelijk kan zijn om snel drugsgeld te verdienen. Het gaat namelijk om gigantische bedragen.” Om te voorkomen dat met name jongeren slachtoffer worden van criminelen wil de burgemeester een programma ontwikkelen.

“Je moet een programma kunnen maken waarbij jonge mensen, die potentieel aantrekkelijk zijn voor criminelen én die ook kwetsbaar zijn, worden geholpen om te voorkomen dat ze op het verkeerde pad raken. […] We hebben al een aantal methodes ontwikkeld op bijvoorbeeld het terrein van het zoeken van verbinding en jonge aanwas van criminaliteit tegengaan. Dat blijkt een succesfactor en dat willen we graag verder uit kunnen bouwen.”

Geld

Het probleem is echter volgens Dijksma dat daar niet genoeg geld voor beschikbaar is. “Utrecht en de omliggende regio groeien heel snel qua inwoners. Tien jaar geleden is er een verdeling voor het aantal politieagenten tot stand gebracht. Wij hobbelen achter de feiten aan en dat geldt voor veel meer collega’s in de rest van het land.”

De burgemeester riep het nieuwe kabinet dan ook op om deze middelen beschikbaar te stellen. “Anders hebben we een probleem.”

Plofrkaak

Daarnaast werd er ook gesproken over de plofkraak die eerdere deze maand plaatsvond bij Juwelier Punte aan de Choorstraat.

“Helaas is het zo dat plofkraken en Utrecht niet helemaal vreemden van elkaar zijn. Mensen die dat doen komen helaas vaak uit onze regio, dat moeten we echt een halt toeroepen want dit type criminaliteit werkt voor de hele samenleving ontzettend ontwrichtend. Dus niet alleen voor de juwelier, maar bijvoorbeeld ook voor de mensen die boven de zaak wonen.”

Huis

Ook kwamen er minder zware onderwerpen aan bod. Zo is Dijksma er tijdens haar kennismaking met de stad achter gekomen dat Utrechters veel van hun stad houden.

“Er is een enorme waardering voor Utrecht zoals het is. Ik vind wel dat die trots, die in de stad merkbaar is, wat meer uitgedragen mag worden. Dat mogen we ook wel laten zien, want ik denk dat er veel is om trots op te zijn.”

Tot slot zei dat burgemeester dat ze een huis heeft gevonden in Utrecht. Tot nu toe woonde ze nog in Amsterdam. De verwachting is dat Dijksma begin mei in Utrecht komt wonen.