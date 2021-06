Dit zijn de plannen voor Bedrijvenpark Strijkviertel; meer banen, minder parkeren en meer groen

De gemeente Utrecht wil Bedrijvenpark Strijkviertel grondig herinrichten. Het moet een ‘hoogwaardig en duurzaam’ bedrijventerrein worden, waar straks nog meer mensen kunnen werken. Daarnaast is in de plannen te lezen dat er een ‘flink’ groen en waterrijk gebied bijkomt en dat er meer ruimte komt voor sport.

De gemeente Utrecht heeft afgelopen week het stedenbouwkundig plan voor het gebied vastgesteld. Daarin is te lezen dat er banen komen die nodig zijn om de werkgelegenheid mee te laten groeien met de groei van de stad.

“Aangezien het aanbod aan beschikbare kavels voor bedrijven in Utrecht steeds kleiner wordt en de vraag hoog blijft, is de ontwikkeling van Strijkviertel nu nodig”, aldus de gemeente.

Kleinschalig

Zo moet er zo’n 20 hectare aan ruimte komen voor bedrijven die aansluiten bij de Ruimtelijke Strategie Utrecht (RSU). Dit zijn kleinschalige maakbedrijven. De gemeente noemt startups, scale ups, duurzame stadsdistributie, (duurzame) bouw- en energiebedrijven, ICT, laboratoria, creatieve bedrijven en vrije-tijds-bedrijven als voorbeeld.

“We verwachten zo’n 1.900 arbeidsplaatsen toe te voegen door arbeidsintensieve bedrijven met vooral banen op mbo-niveau, voor mensen die in Utrecht en omgeving wonen en dicht bij huis kunnen werken.”

Groen

De gemeente werkt bij de ontwikkeling van Bedrijvenpark Strijkviertel samen met drie mbo-instellingen. Het idee is om leren en werken met elkaar te verbinden. Zo zijn er ook plannen om een mbo-vestiging te openen in het gebied. “Waar bedrijven en onderwijs samenwerken en samen leren.”

Ook moeten er twee sportvelden in het gebied komen, waarmee het aangrenzende sportpark Rijnvliet kan worden uitgebreid. Een andere plek waar mensen straks kunnen recreëren is het nieuwe groene en waterrijke gebied dat tegen de Strijkviertelplas wordt aangelegd. Hierdoor krijgt het bedrijventerrein volgens de gemeente een ‘parkachtig’ karakter, dat onder andere ruimte biedt aan wandelen, fietsen en sporten.

Duurzaam

De bouw van het nieuwe gebied moet duurzaam en circulair zijn. Dat betekent dat de materialen voor de gebouwen en openbare ruimte herbruikbaar zijn. Omdat de ruimte in het gebied beperkt is wil de gemeente een aantal voorzieningen delen zoals parkeerplaatsen voor werknemers en laad- en losstraten.

De volgende stap in de ontwikkeling van het gebied is het opstellen van het omgevingsplan. Zodra dat eenmaal is vastgesteld kunnen de eerste kavels naar verwachting in 2023 worden uitgegeven.