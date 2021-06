Dit zijn de plannen voor het voormalige Pieter Baan Centrum; wonen, werken, horeca en een park

Het voormalige Pieter Baan Centrum aan de Gansstraat in Utrecht wordt straks een mix van wonen, werken en cultuur. Een deel van het erfgoed moet bewaard blijven, maar dat geldt niet voor alle delen van het gebouw. Daardoor komt er ruimte voor een oeverpark en een wandelpad langs de Kromme Rijn.

De panden werd tot 2018 gebruikt als psychiatrische kliniek. Daarna verhuisde het Pieter Baan Centrum naar Almere. De gebouwen aan de Gansstraat worden op dit moment antikraak verhuurd aan verschillende creatieve ondernemers.

Nu het complex niet meer gebruikt wordt voor Rijksdoeleinden, zal het Rijksvastgoedbedrijf de panden te koop zetten. De gemeente heeft de kaders vastgesteld waar de toekomstige koper zich aan moet houden.

Woningen

Zo moeten er onder andere woningen komen, waarvan 25 procent bestemd is voor zogenoemde bijzondere en kwetsbare doelgroepen. Een deel van deze mensen zal een vorm van ondersteuning nodig hebben. Van de overige woningen wordt 10 procent reguliere sociale huur, 30 procent middenhuur en 35 procent vrije sector.

Naast de woningen moet het voormalige Pieter Baan Centrum ook een culturele broedplaats worden met betaalbare werkruimtes voor kunstenaars en kleine creatieve bedrijven. Ook komen er horeca en kleinschalige kantoren. Voor mensen van buitenaf komen er hoven en de oever van de Kromme Rijn wordt ontwikkeld tot groen oeverpark.

“Samen met de totale mix van functies krijgt het geheel een bijzondere nieuwe invulling waar mensen prettig kunnen samenwonen en zich kunnen ontwikkelen”, zegt wethouder Klaas Verschuure.

Historie

De gebouwen aan de Gansstraat hebben een rijke en in sommige gevallen grimmige historie. Zo werd gedurende de Tweede Wereldoorlog de barak gebouwd en onder andere dit deel is volgens de gemeente een belangrijke plek als herdenkingserfgoed.

In het concept dat is opgesteld staat daarom ook dat delen van het complex ook in de toekomst bewaard moeten blijven. Het gaat daarbij om het Huis van Bewaring, de barak en het voorste deel van het jaren ‘70 gebouw.

Park

Tegelijk komt er ruimte voor nieuwe onderdelen. Aan de oever van de Kromme Rijn gaan de parkeerplaatsen bijvoorbeeld verdwijnen, waardoor er ruimte komt voor het park, een wandelpad en groene hoven. Parkeren gebeurt straks voor een deel onder de grond.

Er zijn sinds oktober 2020 drie participatiebijeenkomsten georganiseerd voor omwonenden. Ook op het plan dat er nu ligt kan nog tot en met 4 juli gereageerd worden. In het najaar verwacht de gemeente het definitieve plan klaar te hebben.