Documentaire over gekraakt pand aan de Croeselaan in de maak

Filmmakers Jet Wijngaards en Judith Haan (21) maken een documentaire over de woningnood aan de hand van verhalen uit het kraakpand aan de Croeselaan. Het gebouw werd in november voorafgaand aan het woonprotest gekraakt. Jet en Judith willen met de documentaire ‘een inkijkje geven in de bijzondere wereld van de kraakscene’.

Tijdens het Woonprotest in Utrecht maakte de groep krakers bekend op vrijdag 19 november de woning aan de Croeselaan gekraakt te hebben. De kraakactie was onderdeel van het woonprotest. Op de demonstratie in de stad kwamen honderden af. Voor het gekraakte pand verzamelde zich een groep sympathisanten nadat het Woonprotest was afgelopen.

In het pand wonen nu zes studenten tussen de 18 en 24 jaar. “Sommigen zijn opgegroeid in de krakersscene en anderen zijn via via in het wereldje gerold”, schrijven de filmmakers. “Ieder met een eigen reden, maar over één ding zijn zij het eens: de huurprijzen zijn hoog en bijna niet te betalen, voor zowel studenten als starters. Zou kraken dan een oplossing zijn? Of is dit niet te verantwoorden?”

Twee kanten

“Als makers staan we neutraal in deze kwestie. We begrijpen dat de woningnood heel hoog is en dat je zowel door necessiteit als uit protest een woning gaat betreden die al jaren

leegstaat. Anderzijds is het pand wel eigendom van iemand die zelf mag bepalen wat hij of zij ermee doet.”

Ze zochten contacten met de eigenaar van het pand aan de Croeselaan, maar hij wilde hen niet te woord staan, schrijven ze. “Om toch deze twee kanten te belichten stellen we kritische vragen aan de bewoners.”

Grijs gebied

In het pand wordt druk geklust. Mensen helpen door onder meer bouwmateriaal en meubels te doneren.

“Met deze documentaire willen we nogmaals aankaarten wat het probleem is in onze huidige samenleving van woningnood en noodzakelijke, maar in publiekelijk oog ‘illegale’ handelingen van het kraken. We willen een inkijkje geven in de bijzondere wereld van de kraakscene waar de wetgeving grijs gebied is en we zowel de voor- als de nadelen van het kraken aan bod laten komen.”

De twee weten uit eigen ervaring en horen van mensen om hen heen hoe lastig het is om een betaalbare woonruimte te krijgen. “Als makers voelen we ons daarom geroepen om het probleem rond de woningnood aan te kaarten”, is te lezen op de pagina van hun crowdfundingsactie. “Juist onze generatie, studenten en starters, zijn hier immers de dupe van.”